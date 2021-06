Algida e il tweet contro spot Cornetto/ “Rappresentanza cioccolato ed effusioni…”

Prima la polemica sullo spot Dietorelle, poi su quello della Mulino Bianco. Ora tocca alla pubblicità del Cornetto Algida 2021. La dinamica non cambia: un utente critica il brand sui social, arrivano le prime reazioni, la bolla si gonfia e poi scoppia diventando un caso. Nello specifico, una utente con circa 7mila follower, che ora però ha il profilo bloccato, ha criticato il noto marchio di gelati per la sua ultima pubblicità. «E adesso anche Algida, la pubblicità del cornetto, ha la rappresentanza “cioccolato” e adolescenti dello stesso sesso che si scambiano tenerezze sulla panchina. Chiuso anche con Algida. Ok», il contenuto del tweet che ha fatto finire in tendenza l’azienda. Nello spot ci sono una serie di ragazzi, amici e coppie, anche di etnia diversa. Ci sono anche due ragazze che si scambiano tenerezze su una panchina. Per ben 12 ore #Algida è stato in grande tendenza su Twitter, pur non essendo al centro della polemica, perché la questione riguarda il tweet razzista e omofobo. «Chissà se boicotta anche i pomodori e la frutta raccolta dai migranti. Ah già, ma quelli negli spot sono invisibili», ha scritto un utente. Uno dei tantissimi commenti che compare sui social.

ALGIDA E IL TWEET OMOFOBO E RAZZISTA SU SPOT CORNETTO

L’obiettivo della campagna pubblicitaria di Algida è peraltro quello di celebrare l’estate italiana e le emozioni che può regalarci. Nello spot si segue il percorso del protagonista, l’attore Christian Roberto, che acquista dal bar il Cornetto e va in spiaggia dove lo aspettano gli amici. Attraversa il paesino, nello specifico Giovinazzo (in Puglia). Quindi, affronta i temi tipici dell’estate che sono cari alla generazione Z: amore, amicizia ed emozioni. Lo spot è accompagnato dalla canzone “L’ultima notte” della giovane cantautrice Ariete, un inno all’estate e a viverla con chi si ama, e così pure con un Cornetto Algida. “Quest’estate la passo con te” è infatti il claim che chiude lo spot. Le polemiche che hanno quindi investito la pubblicità sono ben lontane dallo spot stesso, affidato alla regia di Marta Savina, la regista di Summertime, la serie di successo di Netflix. A lei il compito di trasferire nello spot la sensibilità nel raccontare l’estate oggi, decisamente diversa rispetto a quelle passate.

