Ali, chi è la fidanzata di Nicolas Vaporidis?/ Messaggio all’Isola, lui: “Mi manchi”

Chi è Ali, la fidanzata di Nicolas Vaporidis?

Romantica sorpresa per Nicolas Vaporidis nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi. Con un filmato, Ilary Blasi fa rivivere al naufrago alcune delle sue dichiarazioni sulla misteriosa fidanzata. Quasi in lacrime, Nicolas dichiara di sentirne molto la mancanza: “Vorrei passare del tempo con lei e vivere delle cose che ancora non ho vissuto, mi manca.” I due hanno deciso di vivere la loro storia d’amore in totale riservatezza e, dunque, lontani da gossip e telecamere. È per questo che lui ha a stento svelato il nome: “Si chiama Ali”, che potrebbe però essere il diminutivo di un nome che continua a tenere segreto. È proprio per questo che Nicolas mai si sarebbe aspettato un messaggio dalla sua misteriosa fidanzata bionda.

Nicolas Vaporidis, il messaggio della fidanzata Ali all’Isola dei Famosi

Un messaggio scritto, senza voce o video, una lettera che Vaporidis legge con le lacrime agli occhi. La pergamena di Ali recita: “Ciao Nicolas, prima di tutto volevo dirti che sto bene! Sono qui, esattamente dove mi hai lasciata, e ti seguo ogni giorno. Posso solo immaginare quanto sia stressante fisicamente e mentalmente la vita sull’Isola, ma allo stesso tempo stai facendo un’esperienza incredibile. Affronti ogni tipo di sfida con grande determinazione, resilienza e spirito di adattamento, proprio come dice la tua frase preferita di Bruce Lee: ‘Be water, my friend!'”

