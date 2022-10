Alì, chi è la fidanzata di Nicolas Vaporidis/ “Quando l’ho conosciuta ho capito…”

Nicolas Vaporidis esce allo scoperto con Alì, lo scatto su Instagram

Alì è la nuova fidanzata di Nicolas Vaporidis. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha cercato di tenere lontana dai riflettori la sua storia d’amore. È per questo che lui ha a stento svelato il nome: “Si chiama Ali”, che potrebbe però essere il diminutivo di un nome che continua a tenere segreto. Lo scorso luglio però Nicolas Vaporidis ha scelto di uscire allo scoperto con Alì pubblicando su Instagram uno scatto insieme a lei. Tra le sue storie Instagram, il vincitore dell’Isola dei Famosi ha pubblicato un selfie che lo ritrae abbracciato a una ragazza bionda. Nicolas Vaporidis non ha menzionato il nome ma stando agli indizi raccolti e a quanto rivelato dal diretto interessato non sembrerebbero esserci dubbi.

Alì e bionda e vive a Londra. A confermare che sia proprio lei il confronto con l’immagine che ha sul suo profilo Instagram e su quello Facebook, dove le somiglianze del viso sono evidenti. Fin dall’inizio della sua esperienza in Honduras all’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis ha scelto di proteggere la sua relazione. Durante il programma aveva raccontato di essere innamorato di una ragazza che vive a Londra e poi ne ha rivelato il nome: “Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”.

La storia tra Alì e Nicolas Vaporidis è nata da poco. Non si conoscono dettagli sul loro primo incontro anche se lo stesso attore durante una puntata dell’Isola dei Famosi aveva rivelato. “È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare”. In diretta ha letto una lettera ricevuta proprio da lei e non è riuscito a trattenere le lacrime, poi ha rivelato il suo nome, Ali.

Per far sentire la sua vicinanza a Vaporidis, Alì gli aveva fatto recapitare una lettera all’Isola dei Famosi: “Caro Nicolas, prima di tutto volevo dirti che sto bene. Sono qui, esattamente dove mi hai lasciata e ti seguo ogni giorno. Posso solo immaginare quanto sia stressante fisicamente e mentalmente la vita sull’isola, ma allo stesso tempo stai facendo un’esperienza incredibile. Affronti ogni tipo di sfida con grande determinazione, resilienza e spirito di adattamento, proprio come dice la tua frase preferita di Bruce Lee: “be water, my friend”. Vai avanti così, primo perché quella bandata ti sta troppo bene e secondo perché sei davvero te. Goditi il più che puoi quel mare e la vista dalla tua cima segreta di Cajo Cochino, prima di tornare in questa megalopoli, nel frattempo sai che ti sto aspettando qui. Sei sempre nei miei pensieri e non vedo l’ora del momento in cui ci rivedremo e potrò finalmente abbracciarti”.











