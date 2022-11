Ali Hewson, chi è la moglie di Bono Vox/ “Ogni volta che uno di noi si perdeva…”

Come si sono conosciuti Bono Vox e Ali Hewson?

Bono Vox e Ali Hewson si sono conosciuti sui banchi di scuola nel 1975, quando entrambi frequentavano la Mount Temple School di Dublino. I due si sono sposati il 21 agosto del 1982, nella Chiesa All Saints di Raheny, un piccolo sobborgo a nord di Dublino. Bono e Ali hanno da poco festeggiato 40 anni di matrimonio e dalla loro unione sono nati quattro figli, Jordan, 33 anni, Eve, 31, Elijah, 23, e John, 21, e formano una famiglia unita. Qualche tempo fa, Ali Hewson aveva condiviso i segreti del suo matrimonio con Bono Vox in un’intervista: “Il nostro matrimonio funziona perché ci piacciamo, perché ci parliamo, perché abbiamo passione per le cose che facciamo. E perché lasciamo che ognuno di noi possa perseguire le proprie mete”.

Bono Vox aveva spiegato che con Ali c’era stato dapprima un rapporto di amicizia che poi si era trasformato in qualcosa di più profondo: “Quel che so è che l’amicizia può superare l’amore romantico, a volte. E l’amicizia è ciò che lega me e Ali. Quando trovi nella stessa persona amore e amicizia, sei di fronte a qualcosa di speciale. Ma non voglio passare l’idea che sia stato sempre tutto una passeggiata. Però ogni volta che uno di noi due si perdeva, l’altro era lì, pronto a prenderlo per mano e riportarlo a casa”.

Chi è Ali Hewson, la moglie di Bono Vox degli U2

Ali Hewson ha rinunciato alla carriera per la famiglia. Sebbene volesse da ragazza diventare infermiera, Ali ha inizialmente rinunciato alle proprie aspirazioni, preferendo dare la priorità alla relazione con il marito. In seguito ha ripreso gli studi, riuscendo così a laurearsi in Sociologia e Scienze politiche all’University College Dublin (UCD) nel 1989, poco dopo aver dato alla luce la prima figlia. Precedentemente Ali aveva lavorato in una compagnia d’assicurazioni per auto e, insieme a suo padre, in una società elettrica.

Il cantante degli U2 ha sempre dichiarato la grande importanza che Ali ha rivestito nella sua vita artistica. In particolare Bono sottolinea come nei momenti di crisi creativa, fosse proprio la moglie a spingerlo a scrivere. Ali, inoltre, appare nel videoclip di Sweetest Thing degli U2, una canzone che Bono compose e dedicò alla moglie perché aveva dimenticato il suo compleanno. Il cantante infatti era impegnato con le sessioni di registrazione dell’album The Joshua Tree. Bono Vox ha, inoltre, scritto le canzoni Song for Someone, You’re the Best Thing About Me e Landlady ispirandosi alla moglie.

