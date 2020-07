ALIA GUAGNI LASCIA LA FIORENTINA/ Va all’Atletico Madrid: “Soltanto un arrivederci”

Alia Guagni lascia la Fiorentina. Basta questa frase per commuovere un’intera città attaccatissima al capitano viola e pilastro della Nazionale di calcio femminile. Il terzino di fascia ha infatti deciso di accasarsi all’Atletico Madrid. Una decisione che arriva un anno dopo l’offerta faraonica presentatale lo scorso anno questa volta dal Real Madrid, che per portarla via da Firenze aveva proposto alla Guagni un contratto da 250mila euro complessivi per tre stagioni. Un anno dopo Alia ci ripensa e sceglie i colchoneros, ma non senza commozione: “Ai tifosi fiorentini dico che…li ringrazio“, dice tra le lacrime. Poi ancora parole d’amore: “Giocare con questa maglia è stato un sogno. Ora sento il bisogno di rimettermi in gioco e fare un passo in avanti crescendo come persona e come calciatrice. È una scelta di vita ed è stata difficilissima da prendere. Amo Firenze e la Fiorentina“.

ALIA GUAGNI LASCIA LA FIORENTINA

L’annuncio dell’addio di Alia Guagni alla Fiorentina è arrivato con un comunicato ufficiale del club gigliato: “Fiorentina e Alia Guagni comunicano in comune accordo di interrompere il rapporto che prevedeva la permanenza in viola anche per la Stagione 2020-2021. Rocco Commisso e Joe Barone hanno accolto la volontà da parte del capitano viola di fare un’esperienza professionale e di vita all’estero, per arricchire ulteriormente il suo status di donna e di calciatrice. Le nostre strade si separano momentaneamente ma non i nostri cuori. La nostra avventura insieme inizia nel 2015: con Alia abbiamo vinto uno Scudetto e alzato due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Abbiamo dato battaglia in Europa, siamo stati precursori nella crescita del movimento femminile e fatto innamorare una città che ci è sempre stata vicina con passione. A partire dalla prossima stagione vestirà altri colori ma tutto ciò che abbiamo trascorso insieme resterà nella storia della Fiorentina. Grazie per tutto quello che ci hai dato in tutti questi anni e in bocca al lupo per il tuo futuro! Goodbye Alia!… è solo un arrivederci!“.



