Alibi.com/ Video, su Italia 1 la commedia francese di Philippe Lacheau

Si tratta di una pellicola francese realizzata nel 2017 con la regia affidata a Philippe Lacheau il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Julien Arruti e Pierre Dudan. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Maxime Desprez e Michael Tordjman mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Dominique Colin. Nel cast sono presenti lo stesso Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali, Didier Bourdon e Nathalie Baye.

Alibi.com, la trama del film

In Alibi.com ci troviamo in Francia dove un uomo di nome Greg riesce con grande abilità a mettere in essere una società capace di creare un’ampia gamma di stratagemmi per consentire ai suoi clienti di trovare delle scappatoie realistiche per uscire da una situazione complicata soprattutto per quanto concerne il rapporto con la propria moglie. Una società innovativa che permette di costruire delle scusanti ad hoc per giustificare delle situazioni che a prima vista sembrano essere disperate. Grazie a questa intuizione Greg e un suo socio d’affari, riesce ad accedere ad un ottimo volume di introiti che gli permettono di avere una vita agiata ed uno stipendio davvero considerevole. Tutto procede per il verso giusto fino a che Greg non incontra una bellissima donna di nome Flo della quale s’innamora perdutamente. Lei è una giovane ragazza estremamente dolce e gentile, ma che tuttavia non sopporta le persone che dicono bugie.

Insomma, questo rappresenta un enorme problema in quanto gestisce una società basata sulla capacità di saper raccontare bugie e di vivere nella menzogna. Lui riesce a conquistare il cuore della donna, ma deve a questo punto organizzare facendo leva sulle proprie capacità e su quelle della sua stessa agenzia una serie di scusanti grazie alle quali riuscire a mantenere segreta la sua attività e soprattutto il fatto che viva soltanto di bugie. Purtroppo come spesso accade le bugie non permettono di vivere al meglio anche perché Greg si ritroverà ad avere a che fare con un suocero che è stato a sua volta un suo cliente in diverse occasioni e che quindi lo conosce benissimo.

Non appena la verità verrà a galla il rapporto verrà messo fortemente in discussione con Greg che si troverà dinanzi ad una difficile scelta tra l’amore per la sua adorata ragazza e il suo business dorato. L’uomo dovrà capire cosa è più importante per la sua stessa esistenza e soprattutto per il benessere di una ragazza che comunque ha saputo conquistare il suo cuore e che soprattutto vuole per lui una vita serena per costruire una famiglia estremamente felice.

