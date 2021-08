Alice Algisi/ Chi è la fidanzata di Simone Consonni, ciclista finalista a Tokyo 2020

Alice Algisi è la fidanzata di Simone Consonni, azzurro del ciclismo che sarà protagonista nella mattinata di mercoledì della prova ad inseguimento a squadre del ciclismo su pista azzurro a Tokyo 2020, in finale per la conquista della medaglia d’oro contro la Danimarca. Alice Algisi è una ex professionista del ciclismo, che si è ritirata però giovanissima, ad appena 22 anni. Un quadriennio da professionista prima di occuparsi di altro e anche della storia d’amore con Simone Consonni, che è nata però già nel 2015, cioè un anno prima del suo ritiro della scene ciclistiche. Una famiglia di ciclisti quella di Consonni, considerando che anche la sorella Chiara è una protagonista del mondo delle due ruote. La storia con Alice Algisi è però particolarmente solida, d’altronde l’essere stata una ciclista professionista ha permesso ad Alice di comprendere perfettamente le esigenze professionali di Simone e di seguirlo nei suoi impegni: e stamattina sarà la sua prima tifosa nella caccia all’oro olimpico.

ALICE ALGISI: I RICORDI DEL GIRO D’ITALIA

Alice Algisi, fidanzata di Simone Consonni, non ha avuto rimpianti nel lasciare giovanissima l’attività agonistica su due ruote, nella quale prometteva sicuramente bene. Una volta ha spiegato, snocciolando i suoi ricordi più belli da ciclista: “La corsa più bella del mondo è il Giro d’Italia e io ho avuto la fortuna di disputarne due. Molto belle sono anche le prove di Coppa del Mondo: la più bella è il Trofeo Binda a Cittiglio, forse anche perché è sempre stata l’unica Coppa del Mondo in Italia. In 4 anni non ho mai avuto la fortuna di fare un “Fiandre“, credo sia l’unica corsa internazionale che non ho disputato.” Stamattina il suo Simone sarà in corsa assieme a Filippo Ganna e agli altri azzurri a caccia di un risultato storico, dopo mesi passati durante la quarantena ad allenarsi insieme, come ha raccontato lo stesso Consonni: “A volte facciamo esercizi di corpo libero con la mia ragazza Alice, almeno così restiamo attivi e allo stesso tempo ci divertiamo un po’: c’è bisogno di trovare un po’ di felicità in questo periodo“.

