Alice, Amici 21/ Da autodidatta durante lockdown al talent di Maria De Filippi

Amici 21, Alice Del Frate si racconta a Verissimo dopo l’uscita di scena dal serale

Ha appassionato i telespettatori con la sua metamorfosi da ginnasta a ballerina avviata con l’accesso ad Amici 21, dove si è fatta conoscere prima come allieva in adozione di Alessandra Celentano per poi passare all’ala protettrice di Veronica Peparini, e ora Alice Del Frate torna a raccontarsi in tv, come ormai ex concorrente del talent. La ballerina è la seconda eliminata al primo serale di Amici 21 e ,in un’intervista post-talent concessa nel salottino di Silvia Toffanin, che va in onda sabato 26 marzo su Canale 5, si aprire a ruota libera tra passato e presente, passando per l’esperienza vissuta al talent di Maria De Filippi, che l’ha forgiata non solo dal punto di vista professionale, ma anche sotto il punto di vista umano.

Tra i banchi di scuola ad Amici 21, indipendentemente dal verdetto dei 3 giudici adibiti alle votazioni per le eliminazioni al serale, che hanno decretato la sua uscita scatenando delle contestazioni generali da parte dei fan che invocano il ritorno al televoto al posto della giuria- Alice si è riscoperta. Ha trovato una nuova sé, come palesa nel talk di Verissimo, dopo anni segnati dalla lotta per la vita avviata contro l’anoressia che l’ha travolta in un momento in cui lei sentiva il peso delle disparità di trattamento nella sua carriera di sportiva.

Alice e lo sfogo post-Amici 21: le dichiarazioni social

Molti sono i telespettatori che avrebbero fatto passi falsi per vederla proseguire la gara di Amici 21, avviata alla fase serale, tanto che c’è chi -tra i fan- taccia la giuria del talent di aver decretato la sua eliminazione con superficialità, senza cioè prendere in considerazione le tappe del suo percorso artistico e professionale. A difesa della posizione dei giudici, tuttavia, in un primo intervento post-Amici 21 rilasciato da eliminata ai microfoni della produzione Mediaset, Alice ha ammesso di non essersi goduta a pieno la competizione al serale, dove la tensione avrebbe preso preso il sopravvento su di lei, tanto da influire negativamente sulla resa del suo show, fino all’eliminazione stabilita ai suoi danni dalla giuria.

In un primo post di sfogo rilasciato sui social– a margine dell’esperienza vissuta ad Amici 21- inoltre Alice Del Frate non nasconde la tristezza provata per aver dovuto lasciare anzitempo il talent di Maria De Filippi, in seguito all’eliminazione: “Mi sembra tutto un grande sogno dal quale sfortunatamente mi son svegliata. Come se fossi entrata nella buca del bianco-coniglio di Alice in Wonderland ho vissuto in un mondo straordinario estraneo a questo, un’esperienza magica, unica e indimenticabile. Purtroppo per me si è da poco conclusa, ma sono immensamente grata per l’opportunità che mi è stata data e per la fiducia riposta in me”.











