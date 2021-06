Alice Andreanelli, chi è?/ 18enne premiata da Mattarella dopo l’acqua alta a Venezia

Si chiama Alice Andreanelli la protagonista dell’appuntamento di Nuovi Eroi, show in onda alle 20:20 su Rai 3, di questa sera 8 giugno. Chi è Alice, vi chiederete. Gli abitanti di Venezia sicuramente ricorderanno le gesta di questa ragazza, allora 18enne, che è stata addirittura premiata dal presidente Sergio Mattarella. Era il novembre del 2019 quando Venezia visse nuovamente il dramma dell’acqua alta; Alice, insieme agli altri ragazzi dell’associazione Venice Calls, ha deciso di aiutare la città, mettendosi in prima linea. L’impegno e soprattutto l’amore per la città dell’allora 18enne è stato poi riconosciuto persino dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che l’ha premiata, nominandola “Alfiere della Repubblica“.

Alice Andreanelli: “Dobbiamo prenderci cura di più del nostro ambiente”

“Dobbiamo prenderci cura di più del nostro ambiente e ripensare il nostro stile di vita, non possiamo continuare così”, ha dichiarato Alice Andreanelli a Open. Nella stessa intervista si è detta poi orgogliosa dell’impegno che i concittadini hanno messo proprio in occasione dell’alluvione con conseguente acqua alta: “Per esempio molte persone hanno iniziato a portare la spesa agli anziani. Come con l’acqua alta, quando tutti sono usciti di casa e chi non aveva avuto danni è uscito lo stesso per dare una mano. Anche ora vedo questo aiuto reciproco tra le persone”. Così ha lanciato un appello: “Amate di più le vostre città, date una mano nel vostro piccolo, il più possibile”.

