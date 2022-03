Alice Arcuri, Beatrice Grannò, Sara Lazzaro/ Cecilia, Carolina e Agnese in DOC: “Sarà un finale boom”

Alice Arcuri, Beatrice Grannò e Sara Lazzaro sono intervenute in qualità di ospiti ai microfoni di “Da noi… a ruota libera”, trasmissione di Rai Uno condotta da Francesca Fialdini, nel pomeriggio di domenica 13 marzo 2022. Questa sera andrà in onda l’ultima puntata della seconda stagione di “DOC – Nelle tue mani”, il medical drama interpretato da Luca Argentero, alias il dottor Andrea Fanti. Arcuri, Grannò e Lazzaro interpretano nella fiction rispettivamente Cecilia (la primaria del reparto in cui lavora Doc), Carolina e Agnese (figlia ed ex moglie di Fanti).

Com'è morto Lorenzo Lazzarini? Finale di stagione Doc Nelle tue mani 2/ Colpo di scena...

Beatrice Grannò ha rotto per prima il ghiaccio, raccontando come il suo personaggio rappresenti un autentico ciclone in queste ultime puntate: “Comunque faccia, faccio un macello. Penso che ognuno di noi abbia delle piccole realtà difficili di cui parlare, poi arriva sempre il momento di farle uscire fuori. Anche mettendo nei guai gli altri? Beh, a un certo punto devi tirare fuori cosa hai dentro, rompere tutto e poi le cose si aggiustano…”. Esattamente quanto fatto da Carolina in “Doc – Nelle tue mani”, quando ha confessato al collega Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon, ndr) la verità sulla morte di Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino).

Doc Nelle tue mani 3, ci sarà?/ Anticipazioni, Luca Argentero: "Ho sempre immaginato tre stagioni"

ALICE ARCURI, BEATRICE GRANNÒ E SARA LAZZARO: “SARÀ UN FINALE BOOM PER DOC”

Con Beatrice Grannò e Sara Lazzaro ha preso la parola anche Alice Arcuri (Cecilia in Doc), la quale ha parlato del suo personaggio, lasciando trapelare qualche indizio in vista della puntata finale di stasera: “Cecilia ha il dolore di dovere prendere una decisione personale. I sentimenti sono ancora più forti di prima, diventa una questione alla Emily Brontë, ottocentesca. L’amore è l’angolo cieco più fragile che abbiamo, quello che tendiamo tutti a nascondere perché è l’inciampo più doloroso nel quale possiamo cadere. Stasera succederà un grande boom… Bisognerà avere un po’ di pazienza”.

Doc Nelle tue mani 2/ Anticipazioni ultima puntata 17 marzo: la battaglia finale di Andrea

Infine, Sara Lazzaro (Agnese) ha detto: “Trovo bello che ci sia l’opportunità di un confronto con Cecilia (Alice Arcuri, ndr). Siamo due donne che appartengono al mondo ospedaliero e che hanno anche un rapporto extra-lavorativo con i personaggi coinvolti nella vicenda. Agnese è ancora innamorata del dottor Fanti? Si è trovata a un bivio difficilissimo, nel quale doveva anteporre il benessere di se stessa davanti a quello di un altro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA