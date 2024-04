Alice Arcuri, chi è l’attrice de Il clandestino/ Dalla scherma alla recitazione: “Costretta a fare teatro…”

Chi è Alice Arcuri, attrice nel cast della fiction Il clandestino

Alice Arcuri è tra le attrici protagoniste della fiction “Il clandestino”, in onda dall’8 aprile, in prima serata su Raiuno. Il nome di Alice Arcuri, tuttavia, è ben noto al pubblico di Raiuno avendo recitato già in altre fiction di grande successo della Rai come Blanca, Don Matteo, Doc 2 condividendo il set con Luca Argentero. Classe 1984, proviene da una famiglia di medici e, prima di capire che la sua strada sarebbe stata la recitazione, ha praticato scherma a livello agonistico. Dopo aver scoperto di avere una forma di displasia molto rara, spinta dalla madre, comincia a seguire un corso di teatro appassionandosi alla recitazione.

Si laurea, successivamente, in lettere moderne e, si diploma anche al Teatro stabile di Genova, dove ha vinto il premio Hystrio come miglior attrice esordiente italiana.

In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del portale The Wom, Alice Arcuri ha ricordato il momento in cui ha dovuto abbandonare la scherma. “Ho tirato di scherma a livello agonistico per anni ma intorno agli undici anni ho scoperto di avere una displasia molto rara… si chiama displasia femoro-patellare, ho dovuto interrompere lo sport e mia madre mi costrinse a fare un corso di teatro, obbligandomi. Andai controvoglia ma poi durante il saggio di fine anno ebbi una specie di epifania: sono stata attraversata da quello che viene chiamato daimon”, le parole dell’attrice a The Wom.

Da quel momento, la Arcuri ha capito che la recitazione sarebbe stata la sua strada e con cui avrebbe potuto esprimere le proprie emozioni e sensazioni sia nei periodi più belli che in quelli più difficili.











