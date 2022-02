Alice Arcuri: chi è, marito e malattia/ La carriera di Cecilia di “Doc Nelle tue mani 2”

Alice Arcuri, Cecilia di “Doc-Nelle tue mani”

Tra le attrici che stanno particolarmente attirando l’attenzione in “Doc-Nelle tue mani 2”, c’è sicuramente Alice Arcuri, ospite oggi di Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. L’attrice ha già preso parte, in passato, ad altre serie tv, come “Blanca”, “Don Matteo 11” e “Petra”. Nella serie con Luca Argentero interpreta il primario Cecilia Tedeschi. Di lei si sa che è nata l’11 febbraio di 37 anni fa, sotto il segno dell’Acquario, a Genova e che è alta all’incirca un metro e settanta centimetri. Cresciuta in una famiglia di medici, ha studiato scherma praticando sport a livello agonistico ma, a causa di un problema di salute, è stata costretta a terminare la carriera prematuramente.

Nonostante la delusione, la giovane Alice Arcuri decide comunque di trovare un’alternativa, lanciandosi nel mondo della recitazione. Si iscrive infatti alla Scuola del Teatro Stabile e comincia a recitare in teatro, laureandosi nel mentre in Lettere Moderne. Il primo e importante lavoro come attrice giunse nel 2008 quando ha esordito nel cortometraggio “Resta”, recitando poi in numerosi spettacoli teatrali, come “Le Baccanti” di Euripide.

L’amore di Alice Arcuri per il marito Luigi Ryussi e il loro figlio

Della vita privata di Alice Arcuri si sa inoltre che è fidanzata con Luigi Russo, da cui ha avuto un figlio. Ha vinto inoltre il premio Hustrio come miglior esordiente italiana e, durante il lockdown, ha perfino pensato di iscriversi alla Facoltà di Infermieristica. Insomma, con il personaggio interpretato in “Doc-Nelle tue mani” condivide la passione per la medicina e per la cura verso l’altro, seppur non abbia conseguito studi in quel campo. Tra l’altro, di recente ha parlato della sua battaglia contro una malattia rara.

Intanto a Doc nelle tue mani 2…

La seconda stagione di “Doc-Nelle tue mani”, nel mentre, prosegue a gonfie vele. Il primario Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, continua senza riserve a mettersi in ascolto dei pazienti, accompagnandoli alla guarigione con empatia e vicinanza. Il Policlinico Ambrosiano è però messo in ginocchio da una terribile pandemia, che cavalca l’onda del drammatico periodo che viviamo da due anni. Un’ambientazione quasi necessaria, in quanto la prima stagione andò in onda proprio durante il primo lockdown, lasciandoci ancora trasportare da quel barlume di normalità che si era oramai esaurita.



