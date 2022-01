Alice Arcuri, la lotta contro una malattia rara/ “Adesso però sto bene anche se…”

Alice Arcuri è diventato un volto molto popolare del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione nella seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani in cui indossa i panni dell’infettivologa Cecilia Tedeschi, la rivale di Andrea Fanti in una guerra che è diventata la protagonista delle ultime puntate della fiction di Rai Uno.

In merito alla vita privata della donna non si sa molto, se non che ha un figlio, Giovanni, di sette anni e un marito, Luigi e che dopo un lungo percorso teatrale, l’attrice ha deciso di dedicarsi alla televisione. In un’intervista rilasciata a Di Più, l’attrice ha confidato come, dopo quindici anni di tournèe teatrali abbia deciso di lanciarsi all’interno delle serie televisive per gestire la sua attività di moglie e mamma.

Alice Arcuri, la malattia e la recitazione

Nel corso della sua intervista Alice Arcuri ha svelato anche un dettaglio del suo passato molto doloroso, in cui per anni ha dovuto lottare contro una malattia rara: Un melallineamento femoro patellare, una malformazione che causa problemi alle ossa dei femori e alle anche scoperta durante gli allenamenti di scherma che l’attrice praticava a livello agonistico.

L’attrice ha confessato: “Mi avevano detto che avrei dovuto operarmi, lui invece mi consigliò un particolare tipo di fisioterapia. Ha funzionato, ora sto bene, anche se, a causa della mia malattia, mi sono venute un po’ di gambe storte”. A causa di questa sua malattia però Alice Arcuri sotto consiglio di sua mamma, si è iscritta ad un corso di recitazione e, nonostante da bambina pensava di diventare un medico come i suoi genitori, la sua passione per lo spettacolo ha avuto la meglio, portandola però a recitarne il ruolo nella nuova fiction di Rai 1.

