Alice attraverso lo specchio/ Video, su Italia 1 il film con Johnny Depp (12 marzo)

Alice attraverso lo specchio va in onda oggi, giovedì 12 marzo 2020, a partire dalle ore 21 sulle frequenze di Italia 1. Si tratta di una pellicola realizzata in co-produzione tra gli Stati Uniti d’America in Regno Unito e che è il seguito del film Alice in Wonderland. Il soggetto è ispirato al romanzo attraverso lo specchio e quel che Alice Vi trovò scritta da Lewis Carroll mentre la sceneggiatura è stata rivista e rivisitata da Linda Woolverton. La regia del film porta la firma di James Bobin, Il montaggio è stato e realizzato da Andrew Weisblum e le musiche della colonna sonora sono di Danny Elfman. Nel cast sono presenti tra gli altri Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, Rhys Ifans, Matt Lucas e Ed Speleers.

Alice attraverso lo specchio, la trama del film

Per Alice attraverso lo specchio diamo uno sguardo ora alla trama. Alice dopo la morte del padre ha deciso di diventare il capitano di quella che era la più amata delle navi della società nautica del proprio genitore, solcando i mari mediorientali e di tutto il mondo per circa tre anni. Dopo numerose avventure e tantissimi affari messi in essere con diverse società dislocate in tutto il mondo, Alice decide di far ritorno a Londra dove trova una situazione molto complicata e particolarmente differente rispetto al passato. Sfruttando anche la sua assenza e soprattutto la morte del padre, il suo ex fidanzato è riuscito a mettere le mani sulla società di famiglia diventandone il proprietario. Come se non bastasse questo è riuscito anche a far inserire una forte ipoteca sulla casa dove vive la mamma di Alice chiedendo in cambio la vendita della nave. Insomma si tratta di una sorta di vendetta messa in atto dal uomo che non ha mai digerito la fine del loro rapporto d’amore. La vicenda farà nascere anche degli scontri familiari tra la stessa Alice e sua madre la quale vorrebbe vendere la nave in maniera tale da porre fine a questa vicenda. Alice dal proprio canto ricordando benissimo quanto il papà amasse quella nave, cerca di opporsi in ogni modo. Ad un certo punto Alice si ritroverà ad attraversare uno specchio magico che le permetterà di ritornare nel sottomondo dove dovrà fare i conti con una situazione altrettanto difficile in quanto sembra che la parte oscura del Cappellaio Matto sia nuovamente tornata in essere. Insomma serve nuovamente l’aiuto di Alice la quale deve cercare di ritrovare la famiglia del cappellaio matto, che a quanto pare non è stata uccisa come erroneamente si credeva. Per lei ci saranno tantissimi gli ostacoli da superare prima di riuscire a portare nuovamente la pace nel sottomondo.

Video, il trailer di Alice attraverso lo specchio





