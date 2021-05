Alice attraverso lo specchio/ Video, su Italia 1 il film con Johnny Depp (26 maggio)

Alice attraverso lo specchio, film diretto da James Bobin

Alice attraverso lo specchio andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, mercoledì 26 maggio, alle ore 21.20. Questo è un film fantastico del 2016 diretto da James Bobin (I Muppets e I Muppets 2, Dora e la città perduta) ed interpretato da Mia Wasikowska (Crimson Peak, Jane Eyre, Le strade del male), Johnny Depp (La fabbrica di cioccolato, Edward Mani di Forbice, la saga de I pirati dei Caraibi), Helena Bonham Carter (Fight club, Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, Oceans’ 8) e Anne Hathaway (Il diavolo veste Prada, Le streghe, Il cavaliere oscuro – Il ritorno).

Il film si basa molto liberamente sull’opera omonima di Lewis Carrol ed è il sequel di Alice in Wonderland, diretto nel 2010 da Tim Burton e interpretato dallo stesso cast.

Alice attraverso lo specchio, la trama del film

Dopo le vicende del primo film in Alice attraverso lo specchio Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) trascorre 3 anni come capitano di vascello per l’azienda del padre. Quando torna a Londra però Alice scopre che alla morte del padre la compagnia è passata a lord Hamish Ascott (Leo Bill), suo ex fidanzato. Quest’ultimo, per vendicarsi del rifiuto di Alice, ne acquista la casa e la nave, riducendo lei e la madre quasi alla miseria. Proprio nel momento di massimo sconforto Alice scorge una farfalla e la segue, ritrovandosi di nuovo nel Paese delle Meraviglie. Qui la attende il Cappellaio Matto (Johnny Depp), ormai quasi completamente pazzo e convinto che la sua famiglia, morta da anni, sia in realtà ancora viva. Per aiutarlo Alice si rivolge al Tempo stesso (impersonato da Sacha Baron Cohen), in modo da salvare la famiglia del Cappellaio nel passato.

