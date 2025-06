Alice Barisciani, ex corteggiatrice di Federico Nicotera, lancia una frecciatina a Carola Carpanelli: cosa ha fatto l'ex Uomini e Donne.

Alice Barisciani e Carola Carpanelli hanno condiviso l’esperienza da corteggiatrici di Uomini e Donne. Entrambe, infatti, corteggiavano Federico Nicotera che, al termine di un trono intenso e molto emozionate, scelse Carola. I primi tempi da fidanzati fuori da Uomini e Donne hanno sono stati sereni per la coppia che, però, in seguito, non è riuscita a superare la prova convivenza. I due, infatti, si sono poi lasciati raccontando i dettagli di una rottura dolorosa nello studio di Uomini e Donne dove tutto è cominciato.

Dopo essersi lasciati, Carola e Federico hanno intrapreso due strade differenti. Lei ha condiviso e condivide pochissimo della propria vita privata mentre il nome di Federico è finito nuovamente al centro del gossip per una presunta relazione con Isobel, ex allieva e oggi ballerina professionista di Amici. Negli scorsi giorni, tuttavia, i nomi di Carola e Federico sono stati nuovamente affiancati per un presunto ritorno di fiamma prontamente smentito da lui. Chiuso tale capitolo, il nome di Carola è finito nuovamente al centro dei rumors per una frecciatina di Alice Barisciani.

Cosa ha detto Alice Barisciani: le parole dell’ex Uomini e Donne

La pagina Instagram Insta_acida ha pubblicato un video mostrando le ultime scelte del trono classico. Nel video, così, compaio Gaia Gigli, scelte ed ex fidanzata di Daniele Paudice, Raffaella Scuotto, scelta e fidanzata di Brando Ephrikian; Valentina Pesaresi, scelta e fidanzata di Christian Forti; Ciro Solimeno, scelta e fidanzato di Martina De Ioannon e Carola Carpanelli, scelta ed ex fidanzata di Federico Nicotera.

Il video ha scatenato i commenti degli utenti, ma tra tutti, non è passato inosservato quello di Alice Barisciani che ha scritto: “Alla fine le non scelte sono le migliori”, aggiungendo le emoticon di due facce che ridono. Parole che hanno attirato l’attenzione degli altri utenti e che sono state interpretate come una frecciatina nei confronti di Carola.

