Alice Barisciani ha trovato lavoro a Uomini e donne?/ Quella proposta di Maria De Filippi…

Alice Barisciani si è trasferita a Roma: nuovo capitolo di vita dopo Uomini e donne

Dopo l’esperienza a Uomini e donne, la vita di Alice Barisciani è decisamente cambiata. L’ex corteggiatrice di Federico Nicotera ha incassato la delusione per non essere stata scelta dal tronista, che le ha preferito Carola Carpanelli, sebbene la storia d’amore tra i due sia terminata poco tempo dopo la fine dell’edizione. Ma, da quella non scelta, sono cambiate tante cose nella vita della Barisciani. Una di queste è il suo recente trasferimento a Roma, dove ha trovato casa e un nuovo lavoro.

A raccontarlo è lei stessa su Instagram dove, tre le sue stories, ha aperto un box di domande per i followers. In molti le hanno chiesto informazioni su questa sua nuova vita nella Capitale, e lei, entusiasta, ha raccontato di trovarsi bene e di aver trovato, dopo infinite ricerche, una sistemazione presso piazza Bologna. Inoltre, non ha ancora svelato del tutto quale sia il suo nuovo lavoro, ma ha anticipato: “Piano piano saprete. Posso però dire che sono super emozionata e che sto amando ciò che faccio“.

Alice Barisciani lavora nella redazione di Uomini e donne?

La domanda, a questo punto, sorge spontanea nella mente di molti appassionati di Uomini e donne: Alice Barisciani ha trovato lavoro presso la redazione del programma? Sappiamo infatti che, nel corso del programma, Maria De Filippi aveva rivelato un retroscena sulla sua situazione lavorativa. L’ex corteggiatrice avrebbe infatti perso il suo posto di lavoro a causa delle troppe assenze: l’impegno con le registrazioni del programma era infatti continuo e faticoso e, per questo motivo, avrebbe più volte dovuto saltare lavoro, motivo per il quale sarebbe stata licenziata.

Appresa questa condizione, la conduttrice le avrebbe così rivolto una proposta in studio: laddove non avesse trovato un nuovo lavoro e fosse riuscita a trovare una sistemazione a Roma e trasferirvisi, la redazione di Uomini e donne l’avrebbe riaccolta a braccia aperte e le avrebbe proposto una nuova posizione lavorativa. Il recente trasferimento nella Capitale di Alice Barisciani è dovuto proprio a questo? I fan si interrogano sul suo nuovo lavoro, che potrebbe essere nuovamente legato a quel programma che tanta notorietà e tante emozioni indimenticabili le ha regalato.













