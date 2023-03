Alice Barisciani prossima tronista di Uomini e Donne?/ La stoccata a Federico Nicotera dopo il rifiuto

Alice Barisciani, come ha reagito alla ‘non scelta’ di Federico Nicotera a Uomini e Donne? La stoccata

Federico Nicotera ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Nella registrazione del 7 marzo, il tronista ha concluso il suo percorso con il lieto fine tanto sperato. La scelta è ricaduta sulla corteggiatrice Carola Carpanelli, che ha risposto sì alla proposta di Federico di iniziare una relazione fuori dallo studio di Canale 5. Una scena che ha lasciato l’amaro in bocca ad Alice Barisciani, la corteggiatrice ‘non scelta’ dal tronista.

La preferenza di Federico per Carola non arriva come un fulmine a ciel sereno per Alice. La corteggiatrice nelle ultime settimane ha preso consapevolezza della propensione del tronista per la rivale, lasciandole comunque qualche piccolo dubbio sull’esito della scelta. Eppure questo non ha impedito alla rabbia di uscire fuori nel momento della fatidica rivelazione, motivo per il quale Alice ha lanciato una stoccata a Federico prima di lasciare lo studio.

Alice Barisciani prossima tronista di Uomini e Donne? Appello del pubblico

Stando alle anticipazioni dell’esperto di Uomini e Donne Lorenzo Pugnaloni, Alice Barisciani ha salutato Federico ammettendo di sapere che sarebbe andata così e di meritarsi senza ombra di dubbio un amore grande e un ragazzo migliore di lui. Una bella frecciatina, che il tronista avrebbe colto senza batter ciglio.

E mentre Federico e Carola danno inizio alla loro storia d’amore fuori dagli studi di Uomini e Donne, il pubblico di Canale 5 inizia a chiederci se Alice possa invece farci ritorno, questa volta come tronista. La corteggiatrice ha infatti avuto un ottimo impatto sui telespettatori, molti dei quali ora chiedono a gran voce che la ragazza abbia una seconda possibilità per trovare l’amore. Maria De Filippi ascolterà questo appello?

