Alice Barisciani “Trono di Uomini e Donne? Mai preso in considerazione”/ Su Federico…

Alice Barisciani: futuro sul trono di Uomini e Donne?

Alice Barisciani è stata una protagonista della prima parte della stagione di Uomini e Donne. Bellissima e con una grande voglia di innamorarsi, ha provato a conquistare il cuore di Federico Nicotera che, però, alla fine, le ha preferito Carola con cui oggi è felicemente fidanzato. Dopo la scelta di Federico, il nome di Alice è stato subito accostato al trono di Uomini e Donne. La redazione, per la stagione in corso, ha puntato su Nicole, prossima alla scelta, ma a settembre, Alice potrebbe accomodarsi sulla famosa poltrona rossa qualora dovesse essere ancora single, ma cosa risponderebbe la Barisciani se dovesse arrivare realmente la proposta della redazione del dating show di canale 5?

“Progetti attuali e futuri ce ne sono, ma preferisco parlarne una volta che inizieranno a prendere vita. Salire sul trono? Non lo so, onestamente non è una possibilità che ho mai preso in considerazione”, le parole di Alice rilasciate nel corso di un’intervista esclusiva concessa a Lollo Magazine di Lorenzo Pugnaloni.

Alice Barisciani dopo Federico Nicotera

Nel corso dell’intervista, Alice Barisciani ha parlato anche di Federico Nicotera che ha corteggiato per mesi e con il quale sperava di poter costruire una storia importante. Dalla scelta di Federico è trascorso del tempo e Alice non torna indietro preferendo concentrarsi sui suoi progetti di cui non svela alcun dettaglio. Infine, parlando di Nicole Santinelli e Luca Daffrè, Alice augura il meglio ad entrambi in vista della scelta.

“Nicole mi sembra una brava ragazza, dovrebbe solo lasciarsi andare un pochino perché rischia di passare per quella menefreghista, quando in realtà a me sembra tanto sensibile. Le auguro il meglio.” – ha detto Alice che su Luca ha poi aggiunto – “Il trono di Luca mi sta piacendo un po’ di più, lui molto schietto e sincero. Insomma, non è uno che ti fa perdere tempo o che crea troppe illusioni. Ho visto il bacio con Alessandra, lei mi piace molto. Ma a livello caratteriale li vedo distanti. Anche a lui auguro il meglio”.

