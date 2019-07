Alice Basso ha partorito/ È nato Morgan, secondo figlio avuto dal dj Marco Ferrucci

“Ciao Morgan… ti Amiamo da morire”. Poche parole quelle con le quali Alice Basso, l’influencer da 617 mila follower su Instagram, accoglie il suo secondo figlio. È nato oggi Morgan, fratellino di Brando, primogenito della Basso. Alice è sposata col dj Marco Ferrucci e lo scorso gennaio ha voluto annunciare a tutti l’arrivo di un secondo bebè che si è rivelato essere un altro maschietto. Il nome è stato rivelato soltanto oggi, nel post che la vede stanca e felice, con tra le braccia il suo bambino: Morgan. Un fiume di auguri quelli che l’influencer ha ricevuto: da Chiara Ferragni a Chiara Nasti, da Lodovica Comello a Costanza Caracciolo sino ad Antonella Fiordelisi. Amiche, conoscenti e tantissimi follower hanno lasciato sotto l’ultimo post messaggi di gioia e auguri per la mamma “bis”.

ALICE BASSO MAMMA BIS: È NATO MORGAN

E dire che solo poche ore fa, Alice Basso su Instagram sottolineava la lunghezza di questa seconda gravidanza con un messaggio ironico. “Le 7 Gravidanze più Lunghe Presenti nel Regno Animale. Al primo posto, troviamo l’elefante che ha la gravidanza più lunga in natura, durando ben 22 mesi, quasi due anni, il che significa che durante la gravidanza possono affrontare ben due stagioni di siccità, in cui la madre stessa deve riuscire a sopravvivere. FINE” Pare, però, che la scadenza della gravidanza fosse venerdì 2 agosto, ciò vuol dire che il piccolo Morgan è alla fine arrivato con un paio di giorni di anticipo, per la felicità di mamma e papà. La famiglia, dunque, si è ufficialmente allargata!

Visualizza questo post su Instagram Ciao Morgan… ti Amiamo da morire ❤️❤️❤️ Un post condiviso da ALICE BASSO (@alicebasso) in data: 31 Lug 2019 alle ore 10:45 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA