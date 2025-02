Alice Bellagamba è stata la prima moglie di Andrea Rizzoli, personaggio che sarà ospite nella trasmissione Verissimo sabato 1 Febbraio 2025. Alice Bellagamba è una persona che ha preso parte al mondo dello spettacolo perchè è un’ex ballerina di Amici ed attrice oltre che coreografa italiana.

L’abbiamo vista per la prima volta in tv ad Amici nel 2008, edizione dove raggiunse un quarto posto. Fin da piccola ha inoltre avuto una grande passione per il pattinaggio artistico, poi proseguito con la danza. Dopo ad Amici ha iniziato poi a intraprendere una carriera come attrice sia di teatro che di cinema.

Perché Teo Mammucari e Thais Wiggers si sono lasciati?/ Lei: "Storia travagliata, difficile avere un dialogo"

Comincia con il film Il Ritmo della Vita in onda su Canale 5 e poi prosegue debuttando a teatro con lo show Non ci posso fare niente. Tanto successo negli anni ed ha avuto vari ruoli tra televisione e cinema ed ancora oggi ha un discreto successo. Per quel che riguarda la sua vita privata ha fatto molto rumore il matrimonio lampa, durato solo un anno, con Andrea Rizzoli, primo figlio di Eleonora Giorgi. Al tempo quest’unione fu molto chiacchierata.

Juliana Moreira, chi è?/ 17 anni d'amore con Edoardo Stoppa e 20 anni d'amicizia con Thais Wiggers

Alice Bellagamba e i motivi del divorzio da Andrea Rizzoli

Sono ormai anni che la coppia si è sciolta e non sono stati noti ufficialmente il motivo dell’addio ma Alice Bellagamba parlò qualche tempo fa a Domenica Live e raccontò le sue vicende e i motivi che avevano portato lei ed Andrea a divorziare dopo solo un anno. Un messaggio piuttosto chiaro a dire il vero:

“Eravamo molto innamorati, per me il giorno del matrimonio è stato bellissimo e lo porterò sempre nel cuore”. Poi però ha spiegato le ragioni che hanno portato a questo pesante addio e Alice Bellagamba ha raccontato: “A volte le cose però cambiano, la nostra è stata una passione travolgente, un amore che è bruciato e la fiamma cosi come è divampata poi però si è spenta”.

Ana Laura Ribas, chi è: dal Brasile all'Italia da giovanissima/ Oggi ha lasciato la tv

La donna infine conclude senza remore e cancellare nulla di quello che è stato: “Nella vita si bisogna essere felice, io sono stata molto felice ma ad un certo punto non lo ero più. Uno deve cercare di stare il meglio possibile nel rispetto degli altri, cosi ho rispettato me stessa ed ho preso questa decisione”, ha concluso la donna.