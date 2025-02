Alice Bellagamba, chi è l’ex moglie di Andrea Rizzoli: un breve matrimonio

Andrea Rizzoli, nato nel 1980 dal matrimonio (poi culminato con il divorzio) tra la madre attrice Eleonora Giorgi e il padre editore Angelo Rizzoli, è una persona piuttosto schiva alle telecamere ed estremamente riservata. Sul campo professionale lavora come produttore e autore di programmi televisivi, dunque dietro le quinte, ma che cosa sappiamo invece della sua vita privata? In passato si sa che è stato sposato con Alice Bellagamba, sua ex moglie.

Alice Bellagamba, nata a Jesi e classe 1987, è un ex ballerina di Amici di Maria De Filippi nonché attrice: al cinema, per esempio, ha recitato nel film Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni, mentre in tv ha preso parte a numerose fiction tra cui Don Matteo. Dopo un breve fidanzamento, si è sposata con Andrea Rizzoli nel 2014 in una cerimonia a Montignano, in Umbria, ma il matrimonio ha avuto breve durata ed è culminato nel 2016 con la separazione.

Serena Meriggioli, moglie di Andrea Rizzoli: il matrimonio celebrato lo scorso anno

Alice Bellagamba, ex moglie di Andrea Rizzoli, aveva così annunciato la rottura in un’intervista a Vanity Fair del 2016: “Ci siamo separati. La crisi è iniziata da me, poco dopo una spensierata luna di miele in Sri Lanka. Sentivo di non stare bene“. Nessun tradimento “e neanche un fatto scatenante, o un litigio. Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto. Per questo, l’idea di dargli un duro colpo era ancora più dolorosa“.

Archiviato il primo matrimonio, Andrea Rizzoli si è sentimentalmente legato alla make up artist Serena Meriggioli con la quale è convolato a nozze lo scorso anno. Ad accompagnarlo all’altare è stata la mamma Eleonora Giorgi che, per l’occasione, aveva anche condiviso sui propri profili social alcuni scatti della meravigliosa cerimonia e una dedica al figlio: “Il mio Andrea si è sposato!“. Al matrimonio, tra gli invitati, erano ovviamente presenti anche Paolo Ciavarro, fratello di Andrea, assieme a Clizia Incorvaia e al figlio Gabriele.

