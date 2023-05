Alice Bologna, chi è la non scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne/ “Sono frizzante…”

Chi è Alice Bologna, la non scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne

Bella, bionda e con un carattere peperino, Alice Bologna non è la scelta di Luca Daffrè che le ha preferito Alessandra con cui c’è stato un bacio nel corso della conoscenza. Nonostante il feeling, Alice non è riuscita a conquistare il cuore di Luca che l’aveva colpita subito come ha raccontato lei stessa ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione prima della scelta finale del tronista, “Cosa mi ha spinto a corteggiare Luca? È stata una scelta improvvisata e decisamente imprevista, dettata dal volermi mettere in gioco e consapevole che sul trono c’è una persona che avrei volentieri conosciuto anche al di fuori del contesto della trasmissione”, ha spiegato Alice.

GEMMA GALGANI, LITE CON ELIO A UOMINI E DONNE/ Tina sbotta: "Buffone..."

Eppure, come corteggiatore, Luca non era affatto piaciuto ad Alice: “In veste di corteggiatore non mi aveva fatto impazzire. Rivedendolo nel suo filmato ho invece scoperto che è un ragazzo dinamico, innamorato della vita, e soprattutto che è stato capace di rendere la sua passione la sua vita, quello che vorrei fare anche io un giorno”, ha raccontato la corteggiatrice.

LUCA DAFFRÈ, CHI È IL TRONISTA DI UOMINI E DONNE/ La sua scelta la più rapida...

Alice Bologna: futuro da tronista?

Bella, giovane e con un carattere deciso, Alice Bologna, dopo la scelta di Luca Daffrè, deciderà di rimettersi nuovamente in gioco partecipando al programma in veste di tronista. Per il momento, Alice non si sbilancia in tal senso, ma a Uomini e Donne Magazine, si descrive così:

“Ho tantissimi difetti e non so se mi consiglierei agli altri, ma allo stesso tempo sono piena di vita e ho sempre cercato di dare di più di quanto ho ricevuto. E poi con me penso che ci si diverta: sono bella frizzante […] Mi dicono che parlo come Giulia De Lellis, ma rivedo in Sonia Lorenzini la mia impulsività”.

ALESSANDRA SOMENSI: CHI È LA SCELTA DI LUCA DAFFRÈ A UOMINI E DONNE/ "Voglio vivere…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA