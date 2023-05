Alice Bologna dopo la scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne: “Ero preparata”/ “In camerino lui…”

Alice Bologna rompe il silenzio dopo la scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne

Luca Daffrè ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Il tronista ha deciso di lasciare il programma insieme ad Alessandra Somensi, chiamando in studio solo la diretta interessata e lasciando nei camerini le corteggiatrici non scelte. Tra queste anche Alice Bologna, che con Luca ha avuto modo di iniziare una conoscenza senza, tuttavia, aver modo di approfondirla. Motivo per il quale, quando accaduto durante la scelta, non l’ha particolarmente segnata.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 10 maggio: la scelta di Luca

La sua reazione dopo la scelta è stata infatti abbastanza serena, motivata proprio dal fatto di non aver avuto abbastanza tempo per iniziare a provare qualcosa per Luca. “La scelta? Avevo già fatto 2-2. In qualche modo ero preparata a quello che mi avrebbe detto.” ha spiegato Alice in un’intervista rilasciata a Lollo Magazine. “È stato un ultimo pensiero venire in camerino senza farci scendere, perché sapevamo tutti che avrebbe avuto poco senso.”

Uomini e donne, Luca Daffré: chi é la scelta?/ Chiude il trono in camerino e..

Alice Bologna dopo la ‘non scelta’ a Uomini e Donne: “A Luca e Alessandra auguro il meglio!”

Alice Bologna non rimpiange nulla del percorso fatto a Uomini e Donne, anzi ha per Luca parole d’affetto: “Non ho dubbi sul fatto che quando lui parlava di chimica, questa ci fosse davvero. Ma effettivamente non ci conoscevamo! Lui è un buono e ho apprezzato il suo modo di comunicarmelo. ma le sue parole le capivo come capivo che non mi sarei ‘strappata i capelli perché non avrebbe avuto nessun senso.”

Alla coppia appena nata a Uomini e Donne, Alice, dunque, augura il meglio: “Sicuramente il tempo ha giocato un po’ più a “loro favore”, ma ho avuto modo di scambiare due parole con Alessandra la puntata prima della scelta, abbiamo chiarito quello che non c’era andato giù nelle prime puntate e convenivamo sul fatto di non essere poi cosi “diverse”, tra le righe se non avessimo corteggiato lo stesso ragazzo ci saremmo state simpatiche!”

Scelta Luca Daffrè a Uomini e Donne, chi è? Alessandra!/ Scena inedita in studio: il tronista spiazza tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA