Alice Campello è tra le protagoniste della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Non è la prima volta che la influencer partecipa al popolare programma di interviste dopo in passato ha presenziato anche con il marito Alvaro Morata, calciatore spagnolo ed attaccante del Galatasaray. Un grande amore quello nato tra i due che hanno costruito una bellissima famiglia, anche se la coppia ha vissuto un periodo di crisi che li ha spinti a separarsi per diversi mesi. “E’ stato il periodo più brutto della mia vita” – ha raccontato la Campello dalla pagine del settimanale spagnolo “Hola” rivelando che li hanno gestiti davvero molto male.

La modella e imprenditrice ha poi parlato della storia d’amore con Alvaro Morata sottolineando: “Non esiste una relazione perfetta, ma esiste il vero amore” precisando come quando c’è una sentimento vero tutto si può risolvere. Così è successo a loro che hanno superato la crisi e la rabbia ritrovandosi più innamorati di prima.

“Quando il dolore che provi verso te stesso se ne va e vedi di nuovo le cose con chiarezza, ti rendi conto che l’amore può superare tutto” – ha sottolineato Alice Campello parlando della lunga crisi vissuta con il marito Alvaro Morata. Oggi la coppia non solo è tornata insieme, ma non hanno timore a dichiarare pubblicamente: “siamo di nuovo felici insieme”. Naturalmente non è stato facile per l’imprenditrice che ricordando la separazione dal marito ha confessato: “ho passato momenti davvero brutti, sono stata malata per molti mesi”.

La coppia ha annunciato pubblicamente nel 2004 la rottura fino al ricongiungimento avvenuto a gennaio del 2025 con una storia pubblicata su Instagram che ha fatto impazzire tutti i fan! Ma come mai Alvaro Morata e la moglie Alice Campello sono entrati in crisi? A rivelarlo è stata proprio l’imprenditrice: “non stavo bene, dopo il parto ho vissuto momenti molto difficili”.