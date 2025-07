In occasione del compleanno dei figli Leonardo e Alessandro, Alice Campello ha fatto una dedica commovente sui social

Coloro che vivono sui social condividono con i fan tutto quanto, dalle sofferenze alle gioie passando per le soddisfazioni passeggere e quelle più durature come può essere la genitoralità. È il caso dell’influencer Alice Campello che ha sempre tenuto alla sua famiglia creata con il calciatore Alvaro Morata. I gemelli Leonardo e Alessandro che hanno compiuto sette anni.

Per l’occasione la loro mamma ha voluto condividere con i fan delle dolci parole per celebrare questo bel momento della vita dei suoi due amati figli: “Ai nostri piccoli cuccioli: tanti, tanti auguri. Siete il nostro desiderio più grande realizzato e sembrate dipinti esattamente come vi avevamo immaginato. Leoncino: superattivo, bello da morire, dolce, buono… una dose di vitamina e di felicità costante. Alessandro: dolce, con un cuore enorme… sensibile, stupendo e sempre attento ai sentimenti degli altri e ad aiutare sempre tutti”.

Alice Campello, dedica ai figli Leonardo e Alessandro Morata: “Siete l’emozione più grande”

“Siamo orgogliosi di come state crescendo, di quanto ci facciate sentire amati e di essere così comprensivi, sempre, con il tipo di vita frenetico e in costante cambiamento che abbiamo” ha scritto sui social Alice Campello per i suoi figli Leonardo e Alessandro Morata, “Siete l’emozione più grande mai provata, la nostra prima volta, e il nostro amore per voi è infinito. Tanti auguri, amori nostri: 7 anni”.

Dove hanno trascorso gli ultimi giorni la famiglia Morata? Tra Ibiza e Formentera, ovviamente, su uno yacht. E pensare che non è sempre stato tutto rose e fiori per loro due tant’è che si sono smarriti e odiati prima di ritrovarsi e concedersi un’altra possibilità.

