Alice Campello e Alvaro Morata/ “Alla prima cena le dissi che l’avrei sposata”

Ci saranno anche Alice Campello e Alvaro Morata, una delle coppie più in vista del calcio italiano, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda oggi pomeriggio a partire dalle 15.30 su Canale 5. In questa occasione, Alice e Alvaro parleranno della loro famiglia e del sogno condiviso di avere altri figli – magari una femminuccia – dopo l’arrivo di tre maschi, l’ultimo dei quali nel 2020. Dal 2017, anno del matrimonio, il loro sentimento è rimasto inalterato: a ribadirlo è la stessa Alice, innamoratissima di Alvaro dal primo giorno in cui l’ha visto. E anche lui descrive il loro primo appuntamento in termini entusiastici: “È stato un colpo di fulmine per me”, dichiara. “Lei all’inizio non mi calcolava, poi grazie ad alcuni amici in comune ci siamo incontrati e già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie”. L’intuizione era esatta: poco dopo, Alvaro le fece la proposta di matrimonio ufficiale, approfittando dell’esibizione di un prestigiatore per confondere le carte e tirare fuori l’anello nel momento più inaspettato. “Avevo in mente altre opzioni – racconta Morata –, ma alla fine ho scelto quella perché volevo fare una cosa diversa, volevo che se la ricordasse per tutta la vita”.

Alvaro Morata: “Alice Campello è una donna speciale”

Alice Campello e Alvaro Morata approfittano della loro intervista a Verissimo per rinnovare le loro dichiarazioni d’amore. Alice, in particolare, parla del loro rapporto con profonda enfasi, ma Alvaro non è da meno: “Alice è una donna speciale”, dice, “e anche se stavamo insieme da poco avevo capito che dovevo tenermela molto stretta”. Così le ha proposto di sposarlo, azzardando una mossa che alla fine ha avuto successo. “Incontrare Alice è stata la fortuna più grande della mia vita. Lei è la mia forza principale che c’è sempre anche nei momenti bui. È la prima persona a cui penso quando faccio bene il mio lavoro e quando faccio gol”.

Alice Campello e Alvaro Morata parlano del loro momento più complicato

Di sicuro, tra loro, non è sempre stato tutto rosa e fiori. Alice Campello ricorda quando, nel 2018, Alvaro Morata subì un brutto infortunio, e tutta la loro famiglia ne risentì in maniera negativa: “L’ho vissuto in prima persona e non è stato facile. Siamo persone uguali alle altre, abbiamo i nostri problemi e soffriamo come tutti. Alvaro stava malissimo fisicamente e psicologicamente, io ero incinta e ho passato un periodo molto complicato, sia durante la gravidanza che dopo il parto. Ma, nonostante questo, mi è sempre stato accanto, era sempre lì con me. Se c’è l’amore si supera tutto”. Spazio alla fine per parlare ancora del suo desiderio di maternità, e in particolare del suo sogno di avere finalmente una bambina: “Sono sicura che arriverà”, chiosa Alice.

