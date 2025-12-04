Alice Campello e Alvaro Morata sono davvero in crisi a causa di una 'terza persona'? Il calciatore avrebbe deciso di fare finalmente chiarezza

Si parla nuovamente di crisi nera per Alice Campello e Alvaro Morata. Dopo quella vissuta nel 2024, la coppia sembrava aver ritrovato la serenità, tornando insieme più innamorata che mai; eppure, nelle ultime settimane, la voce di un allontanamento irrecuperabile ha iniziato a diffondersi a macchia d’olio. Indiscrezione che è stata poi alimentata dalla voce secondo la quale a causare la crisi sarebbe stata una ‘terza persona’. Pare, insomma, che il matrimonio di Morata e Campello abbia subito una frattura a causa di alcuni tradimenti del calciatore, voce diffusa dai media spagnoli.

Di fronte a questi rumor, Morata avrebbe deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza proprio attraverso lo stesso programma spagnolo che ha parlato di tradimenti: El Tiempo Justo. La collaboratrice dello show Alexia Rivas ha avrebbe avuto un colloquio col calciatore, riportando dunque quelle che sono state le sue dichiarazioni.

Alvaro Morata smentisce le voci di un tradimento ai danni di Alice Campello ma non nega la crisi

“Mi assicura che non c’è nessuna persona e tanto meno infedeltà”, ha dichiarato Rivas sul calciatore. Morata, anzi, le avrebbe inoltre detto di essere sereno e di stare bene, anche se il periodo è sicuramente frenetico, soprattutto a causa di ciò che sta vivendo nel privato. Morata, insomma, non avrebbe affatto smentito la crisi con la moglie Alice, ma si sarebbe limitato ad allontanare le voci di un suo possibile tradimento ai danni di Campello. “Mi dice che sta bene e che non gli importa ciò che dice la gente.” ha poi continuato la giornalista, parlando del calciatore. Insomma, la crisi c’è ed è ormai evidente anche dai segnali social – riferimenti al matrimonio, foto e fede spariti – ma Morata ha tenuto a chiarire che non ci sono stati tradimenti nella coppia.