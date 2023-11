ALICE CAMPELLO E ALVARO MORATA/ Lui: “Ho capito subito che è la donna della mia vita”

“Mi ricordo che mi sono cambiato tre volte perché ero nervoso”. Comincia così il racconto di Alvaro Morata a Verissimo del suo primo incontro con Alice Campello. “Secondo me era destino, l’ho vista una volta e ho capito che era la persona che mi avrebbe cambiato la vita. Mi sento molto fortunato. Se mi avessero dato un pezzo di carta a 12 anni, avrei dipinto mia moglie così”, afferma l’ex attaccante della Juventus.

Ora la coppia vive a Madrid, perché Alvaro Morata veste la maglia dell’Atletico, ma non sono mancati i momenti difficili. Come quando è arrivato il primogenito. “Ero in Inghilterra, era il periodo più buio a livello di lavoro. Bisogna fermarsi quando non si riesce ad andare avanti, io volevo andare avanti e sarà bello raccontare ai nostri figli quello che abbiamo superato”. La moglie Alice Campello conferma: “Era un periodo buio per lui ed è arrivata questa notizia bellissima”.

Alice Campello e Alvaro Morata: matrimonio e figli

Alice Campello e Alvaro Morata come si sono conosciuti? La coppia è felicemente innamorata dal 2016. Lui aveva 23 anni e lei 21. I due si incontrano per la prima volta a Milano tramite amici in comune: è un vero proprio colpo di fulmine! Da quella notte non si sono più lasciati, anzi a dicembre dello stesso anno il calciatore ha fatto la proposta di matrimonio alla sua amata. Nel giugno del 2017 le nozze e l’anno dopo la nascita dei gemelli Leonardo e Alessandro. Due anni dopo è arrivato Edoardo e poi Bella.

Proprio il calciatore spagnolo, attaccante dell’Atlético Madrid e della nazionale spagnola, di cui è capitano e con cui ha vinto la UEFA Nations League 2022-2023 a Verissimo ha rivelato: “per me è stato un colpo di fulmine. Lei all’inizio non mi calcolava, poi grazie ad alcuni amici in comune ci siamo incontrati e già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie. Incontrare Alice è stata la fortuna più grande della mia vita. Lei è la mia forza principale, che c’è sempre anche nei momenti bui. È la prima persona a cui penso quando faccio bene il mio lavoro e quando faccio gol”.

La dedica d’amore di Alice Campello a Alvaro Morata

Alice Campello e Alvaro Morata dopo il matrimonio sono sempre più uniti. La influencer non perde occasione per scrivere dediche d’amore al compagno come quando sui social ha scritto, in occasione del compleanno dell’atleta, un bellissimo messaggio d’amore: “tutti i momenti più importanti della mia vita li ho passati con te… te che sei la miglior persona che abbia mai conosciuto. Non esiste un essere umano più dolce, generoso, leale, determinato e puro di te. Sono la persona più fortunata del mondo ad averti come compagno di vita. Ti stimo, ti adoro e ogni giorno più piaci di più. TI AMO marito e padre dei nostri piccoli pulcini pazzi. BUON COMPLEANNO”.

