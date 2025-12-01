Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati di nuovo? Alcuni indizi social scatenano i rumors su una presunta crisi.

Bellissimi, giovanissimi e con una famiglia splendida, Alice Campello e Alvaro Morata formano una delle coppie più apprezzate del mondo dello show business. Sposati dal 2017, sono genitori di quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e Bella. Una famiglia unita che, tuttavia, alcuni mesi fa, ha affrontato un momento di crisi che, poi, è rientrato portando Alice ed Alvaro a tornare insieme più forti e innamorati che mani.

Negli ultimi giorni, tuttavia, intorno alla coppia si sono sviluppare nuove voci su una presunta crisi spiazzando nuovamente i fans che non si aspettavano ancora una presunta crisi dopo averli visti sempre più uniti e innamorati. Ad oggi, sia Alice Campello che Alvaro Morati hanno commentato tali voci ma alcuni indizi stanno preoccupando i fan della coppia.

Alice Campello e Alvaro Morata: perché si parla di nuovo di crisi

Dopo essere tornati ufficialmente insieme e averlo annunciato sui social, Alice Campello e Alvaro Morata hanno ricominciato a condividere contenuti sui social mostrando l’amore che li ha sempre uniti. Una segnalazione pubblicata da Deianira Marzano, tuttavia, ha riacceso i riflettori su un presunto momento di crisi della coppia emerso da una serie di movimenti social.

Come riportato da Deianira Marzano, i più attenti sui social, hanno notato che lui non mette più like alle foto di lei e che non ha più la fede. Inoltre, Morata, dalla bio di Instagram, ha tolto “marito di Alice Campello”. Tra i due, dunque, è scoppiata una nuova crisi?

