Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo insieme dopo la separazione

Dopo l’annuncio della separazione risalente alla scorsa estate, Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati sui propri passi e hanno deciso di tornare insieme. Non sono stati mesi semplici per la coppia, che è sempre comunque rimasta legata da un buon rapporto nonostante la rottura, anche e soprattutto per il bene dei figli; ora i loro destini si sono nuovamente incrociati e i due si sono addirittura trasferiti in Turchia, dove l’attaccante ha trovato squadra, nel Galatasaray.

In un’intervista rilasciata alla rivista spagnola Hola, l’influencer ha raccontato il riavvicinamento al marito: “Non esiste una relazione perfetta, ma esiste il vero amore, e quando c’è il vero amore ci si impegna fino alla fine. Ci sono momenti in cui, come è successo a noi, vedi tutto nero, perché forse non stai bene con te stesso […] Ma poi, quando la rabbia scompare, quando il dolore che provi verso te stesso se ne va e vedi di nuovo le cose con chiarezza, ti rendi conto che l’amore può superare tutto“.

Alice Campello: “Non stavamo bene e non sapevamo come uscirne“

Alice Campello racconta la complessità dell’amore, che è fatto di tantissime sfumature e che non sempre è perfetto: “È anche normale attraversare un periodo difficile, perché non siamo perfetti, non siamo macchine che sono felici e stanno bene ogni giorno“. Soffermandosi poi sulle cause della rottura con Alvaro Morata, ha confidato: “Non stavo bene. Venivo dalla gravidanza di Bella e quando ho partorito ho passato momenti davvero brutti: sono stata malata per molti mesi e non mi ero ancora ripresa né fisicamente né mentalmente. Anche Alvaro fece lo stesso, per altri motivi personali, e nessuno dei due sapeva come uscirne“.

In riferimento poi alla dinamica della separazione, la blogger ha ammesso: “Ho la sensazione che siamo stati molto immaturi nel modo in cui abbiamo gestito le cose. Ma quando una persona non sta bene, a volte non sa come gestire le cose nel modo migliore“. Infatti ha raccontato lo spaesamento dei loro fan, che pensavano andasse tutto a meraviglia e invece si sono ritrovati i propri beniamini improvvisamente separati: “Il fatto è che a volte l’immaturità e la mancanza di capacità di gestire bene le situazioni in cui si soffre ti portano a fare cose di cui poi ti penti amaramente. Ecco perché ho la sensazione che l’abbiamo gestita malissimo e capisco anche che la gente non abbia capito niente“. Ora, però, il periodo buio è alle spalle e la coppia è tornata a sorridere e ad amarsi.