Alice Campello e Alvaro Morata/ Terzo figlio in arrivo: “siamo felici! (Verissimo)

Alice Campello e Alvaro Morata sono tra i protagonisti di “Verissimo – Le Storie“, il programma condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Il calciatore spagnolo, attaccante dell’Atlético Madrid, attualmente in prestito al Chelsea, ha inviato con la moglie Alice Campbello un videomessaggio alla redazione del rotocalco televisivo di successo per raccontare come stanno vivendo il Coronavirus a Madrid. La coppia, infatti, si trova a in Spagna e proprio in questi giorni tramite i social hanno annunciato al mondo l’arrivo di nuovo figlio. Dopo la nascita di Leonardo e Alessandro, i due gemelli nati nel 2018, Alice e Alvaro sono in dolce attesa di un terzo figlio e sui social hanno già rivelato il sesso del nascituro. “Un altro maschietto” ha annunciato la bellissima modella che su Instagram ha pubblicato uno scatto con tutta la sua famiglia al completo e con tanto di pancione in bella vista con tanto di dicitura: “e continua la ricerca della piccola principessa, con i tre moschettieri. Siamo molto felici!”.

Alice Campello matrimonio con Alvaro Morata: “non sapevo chi fosse”

La storia d’amore tra Alice Campello e Alvaro Morata è nata davvero per caso. I due hanno cominciato a scriversi sui social, mentre l’attaccante spagnolo giocava con la Juventus. Tutto è cominciato sei anni fa: correva l’anno 2014 quando è proprio il calciatore a inviare un messaggio alla bellissima modella ed influencer proprio su Instagram. La Campello, infatti, non sapeva chi fosse come ha raccontato durante un’intervista: “non sapevo chi fosse, così l’ho chiesto ai miei genitori. Mio padre mi ha detto di stare alla larga dai calciatori. Però dentro sentivo che c’era qualcosa che mi spingeva a rispondere. Una mattina l’ho fatto e dopo una settimana ci siamo incontrati a Milano”. Sta di fatto che i due hanno deciso di conoscersi ed è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Da quel primo incontro, infatti, i due non si sono mai più separati; anzi tre anni dopo hanno deciso di sposarsi con una cerimonia celebrata a Venezia. Un anno dopo Alice e Alvaro hanno allargato la famiglia con la nascita dei figli gemelli Leonardo e Alessandro. A distanza di soli due anni però la famiglia continua a crescere, visto che sono in attesa del terzo figlio come annunciato sui social “Presto in 5”.



