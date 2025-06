Alvaro Morata e l'amore con Alice Campello: "Abbiamo passato brutti periodi, ci siamo anche odiati"

Alice Campello torna a parlare del matrimonio con Alvaro Morata. L’influencer e il calciatore ex Milan e Juventus, come noto, hanno vissuto degli alti e bassi riguardo il loro matrimonio, in particolar modo negli ultimi mesi. La modella nelle scorse ore è tornata a parlare della crisi attraversata con Morata.

“Non c’è una crisi dovuta alla mancanza d’amore, ma piuttosto due persone che non stavano bene. Ci sono stati momenti di odio profondo, ma quando la rabbia passa, vince sempre l’amore” ha raccontato nel recedente documentario sulla vita dell’attaccante spagnolo, che ha deciso di ripercorrere varie tappe della sua vita, non solo dal punto di vista sportivo. Anche lo stesso Alvaro Morata ha parlato della sua storia con Alice Campello, prendendo la parola sull’accaduto e raccontato alcune fasi riguardanti la depressione che ha affrontato negli ultimi tempi, una pagina complicata della sua vita che ha però avuto il coraggio di esternare con i suoi fan e non solo.

Alvaro Morata e la crisi rientrata con Alice Campello

Sono stati mesi sull’ottovolante per Alvaro Morata e Alice Campello, i due hanno infatti ricucito uno strappo che sembrava definitivo. La coppia pareva aver mandato in frantumi il matrimonio che da anni li legava, ma alla fine l’amore ha prevalso su tutto e il calciatore con l’influencer hanno deciso di ricomporre la frattura e ridare una chance alla loro storia.

Non sono stati mesi facili per entrambi, con voci e indiscrezioni che si sono rincorse sulla coppia, riuscita a superare la crisi e anche le voci di tradimento che ha travolto i due. L’allarme però è fortunatamente rientrato.