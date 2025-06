Alice Campello, minacce di morte alla famiglia sui social

Nelle ultime ore la famiglia di Alice Campello è andata incontro ad una gravissima ondata d’odio social, con tanto di messaggi e minacce di morte. L’influencer ha mostrato sulle sue Instagram stories alcuni messaggi rivolti dagli haters sul suo profilo, pubblicando direttamente gli screen e denunciando la gravità della situazione. “Uccido tuo marito se lo vedo per strada”, si legge in uno dei messaggi. “Inizierò a controllare dove va, non lo lascerò solo nemmeno un momento. I vostri figli uguale, li ucciderò con le mie stesse mani. Spero non sopravviva nessuno”.

Parole gravissime che fanno riferimento a quanto accaduto domenica sera, 8 giugno 2025, quando è andata in scena la finale di Nations League tra Spagna e Portogallo. In quell’occasione Alvaro Morata, marito della Campello, ha sbagliato il rigore decisivo che ha condannato la squadra spagnola alla sconfitta contro i portoghesi. Ma mai la sua famiglia si sarebbe aspettata una simile campagna d’odio da parte degli haters. “Ci rendiamo conto che stiamo parlando di una partita di calcio?”, si domanda l’influencer.

Alice Campello, duro sfogo social: “Per favore, abbiate rispetto!“

I messaggi minatori ricevuti via social hanno visibilmente scosso Alice Campello che, in una delle successive Instagram stories, ha pubblicato un messaggio importante. “Nella vita tutti commettiamo errori, nessuno escluso. La vita è fatta di lezioni, esperienze, momenti belli e brutti per tutti. Ma non siamo nessuno per giudicare gli altri“, ha scritto con, sullo sfondo, una tenera immagine del marito Alvaro Morata e dei loro figli.

Poi, ha proseguito il lungo sfogo contro l’odio social: “Il calcio è così, e penso che sia proprio questo il suo bello… è così emozionante e imprevedibile. È sport e intrattenimento, e bisogna dargli l’importanza che merita. Ciò che conta davvero è la persona che sei nella vita, e in questo, conquisti tutti. Mi piacerebbe vedere la vita di ognuna delle persone che stanno criticando per un errore e vedere con quanta perfezione fanno tutto e cosa hanno ottenuto nella vita. Per favore, abbiate rispetto e smettetela di essere persone così cattive“.

