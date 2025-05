Non sono stati giorni semplicissimi per Alice Campello, modella, influencer nonché moglie di Alvaro Morata. Sui social, l’imprenditrice originaria di Venezia ha raccontato che in questi giorni è rimasta lontana da Istanbul e dal marito, che gioca nel Galatasaray, a causa di un problema di salute. Nel dettaglio Alice ha raccontato, tramite le storie di Instagram, di essere stata operata, aggiungendo che non si tratta – fortunatamente – di niente di grave. Non è dato sapere cosa abbia Alice, che nella successiva storia su Instagram ha aggiunto anche alcuni dettagli sull’operazione, ma non sull’intervento in sé, bensì su qualcosa accaduto dopo che l’ha scioccata.

Come spiegato infatti Alice, che è stata operata a New York, dopo l’intervento faceva fatica a camminare e per questo si è fatta accompagnare a prendere un po’ di aria con una sedia a rotelle. Dopodiché, è successo qualcosa di inaspettato. Alcuni italiani e spagnoli di passaggio hanno notato Alice Campello (probabilmente fuori dalla clinica, un dettaglio che la modella non ha specificato) e le hanno scattato delle foto, avendola riconosciuta. Tali immagini sono state poi invitate a giornalisti di testate di gossip e portali vari: i reporter hanno così contattato Alice, chiedendo spiegazioni e decidendo, per fortuna della Campello, di non pubblicare tali immagini.

Alice Campello furiosa: “È tremendo quello che è accaduto”

Alice Campello, dopo aver raccontato quanto accaduto dopo l’intervento subito a New York, ha voluto precisare che non si è trattato di nulla di grave, per poi aggiungere. “Mi sembra tremendo che senza sapere cosa avessi, una persona qualunque in vacanza mi abbia fatto foto e video in sedia a rotelle”. La influencer e modella, che non ha spiegato la ragione per la quale è stata sottoposta ad una operazione e come mai sia accaduto proprio nella Grande Mela, ha dunque puntato il dito contro le persone che senza pensarci, le hanno scattato delle foto in un momento delicato, senza pensare che avrebbero potuto creare un “grande problema a me, alla mia famiglia e ai miei figli“. Solamente grazie alla sensibilità dimostrata dai giornalisti, che hanno evitato di supplicare suddette foto, è stato evitato il peggio.