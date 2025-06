Alice Campello, minacce shock alla famiglia: arrestato il 19enne. Ma cosa ha davvero spinto l’hater a fare un gesto così pesante?

Alvaro Morata e Alice Campello hanno appena vissuto un momento parecchio difficile. Infatti, la coppia è stata minacciata da un hater diciannovenne arrestato poi dalla polizia spagnola a Malaga. E pensare che il calciatore sta per trasferirsi al Como e al momento aspetta la fine dell’estate per rientrare poi sotto l’allenamento Cesc Fabregas, un periodo felice rovinato da un fatto accaduto a inizio giugno quando la moglie ha per caso letto un brutto messaggio sui social.

Infatti, l’influencer ha ricevuto numerose minacce di morte dagli hater che l’avevano presa di mira per la sua separazione, ma non solo, tra i leoni da tastiera anche chi si è scagliato contro Alvaro Morata. Tra i messaggi sono spuntate frasi da brivido: “Non lo lascerò stare un solo istante, e lo stesso vale per i bambini. Spero che nessuno sopravviva”, e ancora, “Ucciderò tuo marito se lo vedo per strada“. Parole violente che hanno portato la coppia a rivolgersi alle forze dell’ordine, spaventata di poter incappare nelle mani di qualche assassino.

Alice Campello e Alvaro Morata, il colpevole tenta il depistaggio ma viene beccato

La polizia è intervenuta immediatamente nel proteggere Alvaro Morata e alla fine, è stato arrestato un 19enne che aveva tentato un depistaggio. Il ragazzo aveva finto di essere stato vittima di un furto di identità sui social, ma in pochi minuti le forze dell’ordine si sono rese conto che quello che diceva erano solo bugie. Tramite altre analisi informatiche e intercettazioni, ci sono state tutte le prove per arrestarlo: “Non sempre serve una denuncia formale: alcune condotte le rileviamo direttamente“, ha detto l’ispettore capo di Malaga.