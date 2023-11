ALICE CAMPELLO IN TERAPIA INTENSIVA DOPO PARTO/ Alvaro Morata “Ho vomitato dalla paura”

Nell’intervista di Alvaro Morata e Alice Campello a Verissimo si affronta anche il delicato ricordo di quanto accaduto dopo il parto dell’ultima figlia. La modella e influencer, infatti, ha avuto delle complicazioni ed è finita in terapia intensiva. “Sono stato molto male, sono stato 18 ore in ospedale in attesa di capire cosa succedeva. Era tutto perfetto, eravamo con la bimba nella stanza, ma quando l’ho vista ho capito che c’era qualcosa che non andava”, racconta l’attaccante dell’Atletico Madrid.

Sono stati momenti davvero difficili per tutta la famiglia: “Sono rimasto con le nostre mamme, ma non potevo far vedere da loro come stavo davvero. I dottori dicevano tante cose, che dovevano togliere degli organi ad Alice per salvarla, poi mi hanno detto che era andato tutto bene”. Alvaro Morata ha rivelato: “Mi sono messo a vomitare, è stata dura. Tutto quello che non si vede, sono esperienze che abbiamo superato e una lezione per i nostri figli”. (agg. di Silvana Palazzo)

Alice Campello: “dopo il parto ho avuto un’emorragia”

Alice Campello si racconta a Verissimo da Silvia Toffanin rivelando i problemi della gravidanza. La moglie di Alvaro Morata ha parlato a cuore aperto dei problemi sopraggiunti durante l’ultima gravidanza. “Il parto è andato molto bene, tra l’altro è stato il più bel parto dei miei tre. È stato un cesareo, non avrei potuto scegliere diversamente. Mi hanno dato la bambina in braccio è andato tutto benissimo, ma a un certo punto ho cominciato a sentirmi malissimo. Ho aperto la coperta e ho visto un’emorragia incredibile, la prima preoccupazione è stato Alvaro, perché lui quando io sto male è il primo che sviene o sta male. Da lì non mi ricordo più niente, erano le 9,30 del mattino, mi sono svegliata alle 10 di sera e ho iniziato a capire che era successo qualcosa di grave” – ha racconta la nota influencer e fashion blogger.

Poco dopo Alice finisce in terapia intensiva per una forte emorragia dove le vengono fatte 17 trasfusioni: “per tutte quelle ore i medici non stavano riuscendo a fermarla, iniziavano a finire le idee. Ci sono riusciti inserendo un palloncino nell’utero. Poi il giorno dopo nel pomeriggio hanno detto ‘se quando lo togliamo l’emorragia si ferma va bene, altrimenti dobbiamo togliere l’utero’. Per fortuna è andato tutto bene e quando hanno tolto il palloncino l’emorragia si è fermata”.

Alice Campello e la gravidanza: “i miei figli adorano Bella”

Alice Campello è mamma di quattro splendidi figli, ma la sua ultima gravidanza non è stata affatto semplice. “L’utero non si è contratto e questo ha provocato un’emorragia gigante. I miei genitori mi hanno raccontato che i medici arrivavano ogni ora e mezzo ed erano sempre più pallidi perché niente stava funzionando” – ha raccontato la moglie di Alvaro Morata che è finita in terapia intensiva. “Sono stata in terapia intensiva e ci ho messo un po’ per capirlo. Quando sono tornata a casa ho pianto per una settimana intera. È stata dura, soprattutto per le persone che amo. Pensavo soprattutto a loro, mi immaginavo mio marito da solo con quattro bambini e quello che ha passato. Tu vai lì perché pensi che sia uno dei giorni più belli della tua vita e poi succede questo. È stata una lezione di vita, adesso vedo tutto diversamente, con più amore” – ha raccontato.

Un momento di grande difficoltà anche per il marito Alvaro Morata: “era distrutto, mi è stato tanto vicino. Si è tatuato ‘lezione di vita’ con la data di nascita di Bella. Per lui è stato peggio, io ero intubata, ero sedata, ma lui e i miei genitori l’hanno vissuta davvero male”. Infine parlando dei suoi figli: Bella, Leonardo, Alessandro ed Edoardo ha rivelato: “non mi vogliono fare male quando mi abbracciano. Ho proprio sentito amore e continuo a sentirne tanto. I tre maschietti adesso adorano Bella, sono quasi un po’ gelosa”.











