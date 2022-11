Alice, chi è l’ex fidanzata di Edoardo Tavassi?/ Quattro anni di amore, poi la scoperta choc

Chi è Alice, l’ex fidanzata di Edoardo Tavassi

Non sono mancate grandi delusioni d’amore nella vita di Edoardo Tavassi. Una di queste viene a galla nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 ed è Alfonso Signorini a ricordargliela. Il conduttore fa infatti il nome di Alice, una ex di Edoardo che è rimasta una delle sue storie d’amore più lunghe e importanti. Una storia che, tuttavia, porta con se un finale molto spiacevole per il gieffino.

Grande Fratello Vip 2022, 17a puntata

Edoardo Tavassi racconta infatti il finale tragicomico della sua storia con Alice: “In sintesi eravamo fidanzati da quattro anni e mezzo – cinque, convivevamo anche… una sera esco con un amico mio di New York e un amico suo di New York, andiamo a cena insieme e Alice si mette a parlare con questo… per me non era un pericolo perché non lo vedevo questo figo sinceramente, parlavano in inglese tutto il tempo, io non capivo niente. Parlavano, parlavano e il succo del discorso è che una settimana dopo lei stava in America con lui e tre mesi dopo si sono sposati. Oggi sono sposati e hanno due figli. Io invece sono ancora qua che cerco una donna”, è stato il sarcastico finale del racconto di Edoardo Tavassi in diretta.

