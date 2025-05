Protagonista delle Olimpiadi di Parigi 2024, Alice D’Amato è riuscita a portare a casa un oro alla trave e un argento di squadra. Una spedizione vincente per l’Italia e per la stessa Alice, che ha realizzato un sogno unico. Ma chi è la giovane atleta nata a Genova nel 2003? Alice è la gemella di Asia D’Amato: la loro carriera è cominciata quando avevano circa 7 anni. Alice ha prima praticato danza per un breve periodo per poi specializzarsi in ginnastica artistica, arrivando fin da subito ad ottimi livelli. Da quando aveva 12 anni, infatti, Alice si è trasferita a Brescia per allenarsi nel centro della Brixia. Ha iniziato, proprio in quegli anni, a gareggiare, fino ad arrivare nel 2015 alla Serie C1 riservata alle allieve.

Carmen Di Pietro spiazza a Verissimo: "Voglio un fidanzato"/ "L'ultimo mi parlava solo della moglie morta"

Nel 2016, dopo il passaggio alla categoria juniores, Alice D’Amato ha subito un grave infortunio: si è rotta il crociato ed è stata costretta, per diverso tempo, a fermarsi, tornando solamente a novembre con i campionati di categoria, arrivando a vincere un oro alle parallele e uno al corpo libero, con ottimi punteggi. Nel 2017 poi il passaggio in Serie A, sempre con la sorella al suo fianco. Nel 2019 per Alice sono arrivati i campionati europei e i Mondiali mentre nel 2021 i Giochi Olimpici di Tokyo con uno storico terzo posto nella finale a squadre. Nel 2024, poi, le medaglie ai Giochi di Parigi 2024, storiche per la ginnastica italiana, che non vinceva una medaglia dal 1928.

Chi è Alessandro Iannoni, ha una fidanzata il figlio Carmen Di Pietro?/ "L'incubo di mia mamma"

Alice D’Amato, chi è: l’addio a casa quando aveva 12 anni

Insieme alla sorella Asia, Alice D’Amato si è trasferita a Brescia quando aveva 12 anni. La giovane atleta ha dovuto salutare casa per inseguire un sogno che poi, con il tempo, ha portato ai suoi frutti. “Per arrivare a un certo livello qualcosa si deve fare. Non si può rimanere a casa comodi“ ha dichiarato in un’intervista Alice. Per quanto riguarda invece il suo privato, sappiamo che la campionessa olimpica è tifosa della Sampdoria. Per quanto riguarda la vita privata, invece, non ci sarebbe al momento nessuno al suo fianco.