Alice De Andrè: “mi sono annullata, ho mollato”/ “Con papà Cristiano, mia madre…”

Pubblicità

Alice De Andrè, la sorella minore di Francesca e Fabrizia De Andrè, si racconta a cuore aperto in due lunghi post su Instagram. La figlia di Cristiano De Andrè, nel giorno del suo 21esimo compleanno, ha fatto un bilancio della sua vita svelando di essere sempre alla ricerca dell’amore, di essersi annullata, di aver mollato pur di trovare l’amore per poi rendersi conto di aver sempre avuto tutto ciò che cercava. con il lockdown, Alice si è ritrovata a trascorrere le lunghe giornate in casa facendo i conti con se stessa e i suoi pensieri. “Stavo male, non riuscivo a dormire, avevo attacchi d’ansia; che ne sarà di me? Del mio futuro? La mia carriera? Come farò? Così da bravo lupetto quale sono, mi sono esiliata, mi sono chiusa. Non volevo parlare con nessuno, perché pensavo fondamentalmente di non avere nulla da dire. Non riuscivo più a leggere, a scrivere”, fa sapere Alice De Andrè su Instagram.

Pubblicità

Alice De Andrè: “con mia madre, mio padre e mio fratello ho tutto l’amore che cerco”

Alice De Andrè, a 21 anni, svela di essere sempre alla ricerca dell’amore per cui si è anche annullata. “Ricerco l’amore, come una disperata, in ogni dove. Quando non amo non esisto. E in questo periodo ho amato poco, mi sono annullata. ho mollato“, confessa la figlia di Cristiano De Andrè. Alice ha così trascorso il suo 21esimo compleanno con il padre Cristiano, la madre e il fratello. Accanto ai suoi affetti, Alice ha capito di aver sempre avuto l’amore che cerca, ma di averlo dato solo per scontato. “Oggi mi ritrovo seduta ad un tavolo, di fianco a me mia madre, mio padre, e mio fratello. Mi guardano, mi sorridono, cantano. Io improvvisamente mi rendo conto che è sempre stato tutto qui. L’amore che io cerco ossessivamente è sempre stato qui, davanti, di fianco a me. L’ho solo dato per scontato“, scrive Alice sorridendo e accogliendo con gioia i suoi 21 anni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA