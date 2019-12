Alice De Carlo/ La sindrome di Down e il matrimonio con il fidanzato Gabriele Di Bello

Alice De Carlo ha 24 anni ed è una delle protagoniste di “Ognuno è perfetto”, la serie televisiva in onda su Rai Uno a partire dalla prima serata di oggi, lunedì 16 dicembre. Lavora per una compagnia telefonica, ama la cucina e il ballo e si è da poco allontanata dall’onicofagia. La passione per la recitazione, inoltre, è comune a quella del suo fidanzato, Gabriele Di Bello, con il quale ha recitato nella fiction prodotta da Alessandro Passadore. Entrambi sono affetti da sindrome di Down sin dalla nascita, ma Alice dimostra di avere le idee ben chiare a tal proposito: “Me ne frego di avere un cromosoma in più o in meno. Sono una ragazza normale, che vive come tutte le altre”. In tv la vedremo nei panni di Tina, una giovane esuberante, di origini albanesi, dipendente del reparto packaging dell’azienda di cioccolato. Si affeziona a Rick (Gabriele Di Bello, suo compagno anche nella vita reale) fin dal loro primo incontro. Non prova timore alcuno nell’esprimere i suoi sentimenti e non si vergogna della sua condizione. Ha un sogno nel cassetto: diventare un’artista del cioccolato e una maga dei sapori come sua madre Katarina.

ALICE DE CARLO: “NEL 2024 SPOSERÒ GABRIELE”

Al pari del suo fidanzato, Gabriele Di Bello, anche Alice De Carlo è stata intervistata nei giorni scorsi da “Sorrisi e Canzoni TV”. Un’occasione per approfondire il legame esistente tra i due protagonisti di “Ognuno è perfetto”, conosciutisi il 3 settembre 2014 e futuri sposi: convoleranno infatti a nozze nel 2024, nel centenario della nascita del nonno della ragazza. “Io e Gabriele siamo destinati a stare insieme – dichiara convintamente Alice -. Abbiamo preso parte tutti e due al programma di Rai Tre ‘Hotel 6 Stelle’. È stato un vero e proprio colpo di fulmine, lui è troppo bello”. Hanno sostenuto insieme il provino per la serie tv, nel quale era prevista anche una scena di bacio: “Per il ruolo di Tina – prosegue la giovane – eravamo in tre, ma poi le altre due non sono andate bene e il regista mi ha scelto. Mi sono divertita davvero molto a fare l’attrice, a conoscere Edoardo Leo, Cristiana Capotondi e Nicole Grimaudo, però la vita vera è un’altra. Occorre pensare al proprio lavoro, al percorso di studi da completare. Fare l’attore non è facile come bere un bicchiere d’acqua!”.

