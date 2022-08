Alice e Edoardo Vianello: curiosità e gossip/ Lei felice con Francesco Messina, lui innamorato di Elfrida

Alice, chi è la cantante? Marito, figli e successo

Carla Bissi nasce a Forlì nel 1954 ma diventa nota al pubblico italiano con il nome di Alice. Scopre la passione per il canto sin da piccolissima ma dovrà aspettare l’estate del 1971 per vivere la sua prima importante svolta nel mondo della musica. La Bissi vince infatti il Festival “Voci Nuove” di Castrocaro Terme con la canzone “Tanta voglia di lei” dei Pooh e partecipa di diritto, l’anno successivo, al Festival di Sanremo, dove si presenta con la canzone “Il mio cuore se ne va”, senza arrivare in finale.

Dovrà attendere 10 anni per vincerlo in Festival, con la canzone che l’ha resa nota a tutti: “Per Elisa”, scritta con Battiato e Giusto Pio. Addentrandoci nella vita privata di Alice, della cantante – che non ama essere sotto i riflettori – sappiamo che nel 1984 ha incontrato l’uomo della sua vita, Francesco Messina, produttore e autore di canzoni. I due stanno ancora insieme ma non hanno figli e sono vicini anche nel lavoro oltre che nella vita privata.

Spostando la nostra attenzione su Edoardo Vianello, la vita privata del cantante di successi come Abbronzatissima, Pinne fucili e occhiali, I Watussi, è movimentata così come quella professionale. Vianello è stato sposato dal 1967 al 1981 con Wilma Goich. La loro è stata una separazione molto dolorosa: “Ho sofferto moltissimo quando mi ha lasciata” – ha raccontato la Goich qualche tempo fa, aggiungendo – Edoardo Vianello è stato il mio primo amore, pensavo che il matrimonio fosse eterno, non immaginavo potessero accadere queste cose”.

Edoardo Vianello si è poi risposato nel 2006 con Elfrida Ismolli, donna che ha 30 anni in meno al cantante. Il loro è un grande amore che dura ancora oggi ed è nato causalmente, con un incontro dal dentista.











