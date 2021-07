Alice e Franco Battiato/ Un sodalizio artistico unico, “I treni di Tozeur” tra i successi

Alice e Franco Battiato, la coppia che scrisse la storia della musica italiana

Alice e Franco Battiato hanno formato una coppia artistica che ha contribuito in modo fondamentale a scrivere la storia della musica italiana. I due artisti si conobbero nel 1979 grazie ad Angelo Carrara che, all’epoca, era il produttore-manager di entrambi. In quel periodo, Alice aveva cominciato a scrivere personalmente le proprie canzoni e l’incontro con Franco Battiato le fece capire che la strada intrapresa era quella giusta.

“Un incontro molto breve ed essenziale nel quale gli ho consegnato una cassetta con alcune canzoni registrate a casa con il pianoforte. Tempo dopo ci siamo rivisti e lui mi ha detto «Va benissimo, continua così, scrivi, poi ci vediamo tra un anno e facciamo il disco. E così è andata”, ha raccontato Alice in un’intervista rilasciata a Rolling Stone a febbraio del 2021. Inizia così una collaborazione artistica che porta Alice e Franco Battiato a lavorare insieme per molti anni e che li porterà a comporre il brano I treni di Tozeur con cui parteciparono all’Eurovision nel 1984.

Alice e Franco Battiato: un sodalizio artistico e umano

Alice e Franco Battiato hanno lavorato per anni insieme. Accanto all’indimenticabile maestro, Carla Bissi, questo il vero nome di Alice, ha imparato davvero tanto. Battiato, con la sua mente artistica e geniale, infatti, le ha fatto capire che la scelta fatta era quella giusta. “Quella con Battiato ha rappresentato la svolta, capitata in un momento di maturità mia personale in cui sapevo esattamente ciò che volevo. Lui mi ha fatto capire che la strada che avevo in mente era percorribile, non era soltanto un desiderio, c’era una sostanza”, ha spiegato ancora Alice che sta omaggiando Battiato con la rassegna ’Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole’. La collaborazione tra Alice e Franco Battiato sarà tra gli argomenti della puntata di Techtechetè in onda questa sera.

