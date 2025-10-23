Alice e papà Gianvito sognano in grande in vista della finale di Io Canto Family e il pubblico può aiutarli...

Finale Io Canto Family 2025: Alice e papà Gianvito tra i possibili favoriti per la vittoria finale

Alice e papà Gianvito approdano alla finale di Io Canto Family con il morale a mille e grandi credenziali per portarsi a casa la vittoria. Nella semifinale, la coppia ha dato conferma di vivere un buon momento dal punto di vista artistico e di avere tutte le carte in regola per trionfare anche in finale. Da ‘Un mondo a parte’ a ‘Livin’ la vida loca’, passando per ‘Che coss’è l’amor’.

Alice e papà Gianvito hanno ottenuto feedback lusinghieri, grazie ad una versatilità ed una complicità sul palco che non è passata inosservata. “Arrivare primi in classifica ci ha riempito il cuore di felicità”, hanno scritto sui social dopo la puntata di Io canto Family, ringraziando il pubblico per il sostegno di queste settimane.

Alice e papà Gianvito hanno già vinto a Io Canto Family: “Siamo stati travolti dal bene della gente”

I due mottolesi hanno ricevuto un’ondata di affetto soprattutto da parte dei compaesani e la sensazione è che in vista della finale di Io Canto Family, il pubblico dei social possa premiarli spingendoli verso l’alto a suon di like. Se potranno vincere o meno è ancora da vedere, ma di certo Alice e papà Gianvito sono soddisfatti del loro percorso e del supporto ricevuto dai telespettatori a io Canto Family.

“Il bene che ci state dimostrando ci sta travolgendo e ci dà la forza per continuare”, avevano detto dopo il debutto a Io Canto Family, collezionando una serie di performance convincenti che ha portato il duo direttamente in finale.