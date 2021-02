Alice e Romeo Peroni, figli Syria/ “In mia figlia rivedo me stessa, a volte mi fa…”

Syria è una mamma innamorata di Alice e Romeo, nati dalla sua lunga e bellissima storia d’amore con Pier Paolo Peroni accanto al quale è cresciuta come donna, artista e mamma. Con la nascita di Alice, arrivata quando Cecilia Cipressi, vero nome di Syria, aveva solo 24 anni, la sua vita è cambiata per sempre. Oggi, che Alice è cresciuta ed è una giovane donna, assomiglia tantissimo alla mamma e non solo fisicamente. Innamorata della sua famiglia, qualche anno dopo la nascita di Alice, Syria, insieme al compagno, ha deciso di regalare alla primogenita un fratellino con la nascita di Romeo. Inizialmente, non aveva intenzione di avere un secondo figlio, ma con il tempo, quel desiderio è diventato una certezza come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair.

“Per molto tempo ho rimandato l’idea di un secondo figlio. Poi, un giorno, mi sono svegliata e mi sono detta: “Mi va”. È vero. Alice l’ho avuta a 24 anni. Oggi ho una maturità diversa. Lo so che è un luogo comune, ma è vero. Di Alice da piccola tante cose non me le ricordo, di Romeo non voglio perdermi un momento. Oggi la mia vita è molto più tranquilla”.



ALICE E ROMEO PERONI, IL RAPPORTO CON MAMMA SYRIA

Nel vederle insieme, Syria e Alice Peroni, più che mamma e figlia, sembrano due sorelle. Entrambe bellissime, trascorrono tanto tempo insieme anche se gli scontri non mancano. In un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a Verissimo, la cantante ammise di vedere nella sua bambina tanto di se stessa. “Abbiamo tante cose da raccontarci. E spesso ci scontriamo. L’adolescenza è una fase di grande egoismo, è l’età in cui si prendono le misure con sentimenti come l’amore, l’amicizia. In Alice rivedo me stessa da giovane. Anch’io pensavo molto a me stessa”, raccontava la cantante che, ospite della puntata dell’8 febbraio di Oggi è un altro giorno, ai microfoni di Serena Bortone, sicuramente racconterà come si è evoluto il suo rapporto con la primogenita.



