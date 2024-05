Alice ed Ellen, le ‘ultime volontà’ delle gemelle Kessler/ “Un’unica urna con nostra madre e il nostro cane…”

La storia della televisione italiana deve molto a due sorelle gemelle che, soprattutto negli anni settanta, hanno dominato la scena sul piccolo schermo. Stiamo parlando di Alice ed Ellen, meglio note come gemelle Kessler. Alla veneranda età di 87 anni, possono guardare con orgoglio e soddisfazione al passato considerata la loro influenza e importanza dal punto di vista artistico.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, oltre ad uno sguardo verso ai traguardi professionali raggiunti nel tempo, le gemelle Kessler sono anche proiettate nel futuro. In particolare, Alice ed Ellen – intervistate dal giornale tedesco Bild – hanno espresso le loro volontà e desideri a proposito degli ultimi attimi di vita con particolare riferimento alle modalità di sepoltura. Le due icone della tv hanno confessato di voler unire le loro ceneri a quelle della loro madre scomparsa anni fa, oltre a quelle del loro barboncino Yello.

Le gemelle Kessler, unite anche dopo la vita: “In Baviera non è possibile…”

Anche oltre la vita, le gemelle Kessler – Alice ed Ellen – vogliono dunque restare unite per prolungare all’infinito un sodalizio che le ha accompagnate per un’intera vita. “L’urna comune fa risparmiare spazio; al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque” – hanno spiegato le due icone della tv – “In Baviera non è consentito seppellire due persone nella stessa urna, né un cane in un cimitero umano”.

A dispetto di quanto spiegato a proposito delle leggi vigenti in Germania in relazione alle modalità di sepoltura, le gemelle Kessler sono convinte di voler dare seguito a quelle che sono le ultime volontà. Sicuramente, in virtù dei tanti successi consacrati nel tempo, sicuramente troveranno un modo e un luogo che sia in grado di realizzare tale proposito funerario.

