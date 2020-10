Alice Fabbrica, chi è l’influencer vicina ad Andrea Zelletta?/ Scoppia il caso al GF

Alice Fabbrica, bellissima, bionda ed ex corteggiatrice a Uomini e donne alla corte di Marco Cartasegna, sarebbe lei la donna che Alfonso Signorini è pronto a tirare fuori dal cilindro nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip 2020 mettendo a rischio la situazione sentimentale di Andrea Zelletta. Proprio ieri sera il tronista ha ricevuto la visita della sua Natalia Paragoni al quale ha riferito: “Non pensavo mi saresti mancate così… ho trovato la donna della mia mia vita”. A quel punto è proprio il conduttore che interviene facendo una domanda che solo quest’oggi a Mattino5 si capisce che non era fatta a caso: “Hai mai pensato di tradirla?”. La risposta di Andrea Zelletta è stata “No mai” ma, a quanto pare, c’è qualcuno pronto a giurare il contrario. Prima che il caso esploda nel prime time del Grande Fratello Vip 2020, oggi ci ha pensato Biagio d’Anelli a Mattino5 a spianare la strada ai pettegolezzi e i rumors tirando fuori proprio il nome di Alice Fabbrica.

ALICE FABBRICA E’ IL SOGNO PROIBITO DI ANDREA ZELLETTA?

In particolare, proprio lui spiega: “Il signor Zelletta non è di certo un comodino, anzi. Sembra proprio che sui social continui ormai da tempo a seguire e mettere mi piace ad una bella influencer, Alice Fabbrica che, addirittura, per non avere problemi lo avrebbe bloccato. I due si sarebbero conosciuti dal 2015 e da allora lui le manda messaggi invitandola sempre a prendere il caffè sia prima di Natalia, quando era fidanzato con altre ragazze, che dopo”. Biagio d’Anelli rivela di aver visto i messaggi in cui scrive “ho voglia di vederti…” e non solo. Signoretti su DiPiù Tv c’è l’intervista ad Alice Fabbrica convinta che lui avrebbe tradito se lei gliene avesse dato occasione. Come la prenderà la gelosissima Natalia Paragoni?



© RIPRODUZIONE RISERVATA