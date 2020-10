Alice Fabbrica mostra messaggi di Andrea Zelletta in tv/ La sorella Alessia attacca..

Alice Fabbrica torna all’attacco. Proprio mentre in queste ore i fan di Andrea Zelletta continuano a chiedersi dove sia finito il loro beniamino che ieri sera ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020 per motivi personali, in tv ecco che ritorna la biondina influencer che continua a dire che l’ex tronista ci prova con lei ormai da anni e che non si è fermato nemmeno quando nella sua vita è arrivata Natalia Paragoni. Ospite oggi a Mattino5, Alessia Fabbrica conferma di aver messaggi audio e messaggi sulle varie chat che mostra a Federica Panicucci che telefono in mano legge qualcosa e, in particolare, rimarca: “So che sono fidanzato ma sono anche molto arrendevole… prendiamo un caffè”. La conduttrice rivela che sono davvero tantissimi i messaggi ricevuti ma non si sofferma sulla data effettiva di questo scambio.

Nello stesso momento Alessia Zelletta sui social ha preso di mira Alice Fabbrica proprio perché i messaggi che sta mostrando in tv non avrebbero niente a che fare con il periodo in cui suo fratello stava già con Natalia Paragoni: “Perché non mostri le date come hai fatto a Gabriele Parpiglia? Per due puntate in tv che cosa si fa? Sei pazza…”. L’attacco della sorella dell’ex tronista sui social lascia pensare che lei e Natalia sappiano la verità e che forse la bella Alice (che alla Panicucci avrebbe mostrato una cartella già confezionata di messaggi o screen) stia un po’ mentendo su date e coincidenze. La bella influencer tornerà di nuovo nella casa questa sera al Grande Fratello Vip 2020?



