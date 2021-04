Alice Fabbrica, sfilata intimo Ciao Darwin/ Paolo Bonolis choc: “Una botta e via..”

Alice Fabbrica sfila in intimo a Ciao Darwin a grande richiesta e Paolo Bonolis..

Tutto è pronto per la replica della sfilata di intimo che ha fatto impazzire i fan dell’ottava edizione del programma di Paolo Bonolis che questa sera tornerà in replica nella versione Ciao Darwin a grande richiesta. A sfilare in passerella per l’intimo femminile di tv contro web saranno Alice Fabbrica, per la prima fazione, e Roberryc per la seconda, con un risultato esilarante ed esplosivo almeno da quello che possiamo vedere nel video disponibile cliccando qui e dalle reazioni del pubblico presente in studio. In particolare, sembra che anche Paolo Bonolis questa sera si farà prendere un po’ la mano e durante la presentazione e il commento della sfilata e, in particolare, della passerella di Alice Fabbrica si lascerà andare ad un sonoro: “Che ne so io.. magari una botta e via”. Inutile dire che la frase ha creato un po’ di scalpore soprattutto tra quelli che continuano ad odiare questo tipo di programmi specie in questo momento in cui tutto è “politicamente corretto”.

Alice Fabbrica mostra messaggi di Andrea Zelletta in tv/ La sorella Alessia attacca..

Alice Fabbrica e la ‘questione’ Andrea Zelletta

Chi segue i programmi di Canale5, però, sa bene che Alice Fabbrica nelle scorse settimane è tornata sulla cresta dell’onda non tanto per l’ennesima replica di Ciao Darwin quanto per la spinosa ‘questione’ Andrea Zelletta. Il tronista che ha partecipato al Grande Fratello Vip 2020 era stato preso di mira proprio dalla bella modella che lo ha accusato di averla “perseguitata” via social per anni in quanto suo ideale di donna e quindi pronto a conoscerla e incontrarla anche solo per un caffè e anche durante la sua storia d’amore con Natalia Paragoni. Proprio quest’ultima ha messo tutti a tacere diffidando il Grande Fratello Vip e a quel punto è calato il sipario sulla questione, ma dove sta la verità? Lo scopriremo mai?

