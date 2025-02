Addio ad Alice Hirson

Lutto nel mondo della recitazione per la scomparsa di Alice Hirson, attrice statunitense che si è spenta a 95 anni e che, nel corso della propria carriera, ha recitato in diverse soap opera di successo. A diffondere la notizia è stato il sito specializzato ‘The Hollywood Reporter’ che ha sentito il figlio dell’attrice, David Hirson, il quale ha spiegato che la madre è deceduta per cause naturali. L’attrice che non lavorava più da diverso tempo era ricoverata in ospedale da oltre un anno.

Il nome di Alice Hirson è legato soprattutto ad una delle soap opera più amate anche in Italia ovvero Dallas dove interpretava la confidente di Ellie Ewing (Barbara Bel Geddes). Inoltre, in un’altra serie molto famosa come General Hospital interpretava il ruolo della signora Van Gelder.

Chi è Alice Hirson: tutto sull’attrice

Alice Hirson, nata Alice Thorsell a New York, è stata un’attrice il cui nome è legato principalmente a quello delle soap opera. Oltre ad aver recitato in Dallas e General Hospital, ha avuto ruoli anche in altre, famose soap come ‘Ai confini della notte‘ della Cbs nel ruolo di Stephanie Martin; in ‘Another World’ della Nbc e nel suo spin-off, ‘Somerset’, nel ruolo di Marsha Davis; in ‘Una vita da vivere’ della Abc nel ruolo di Eileen Siegel e in ‘Quando si ama’ della Abc nel ruolo della dottoressa Lisa Helman.

Alice Hirson, tuttavia, ha recitato anche sul grande schermo nel film Soldato Giulia agli ordini (1980) in cui interpretava la moglie del colonnello Thornbush (Robert Webber) e nella pellicola La rivincita dei nerd (1984) in cui interpretava la madre di Gilbert Lowe.